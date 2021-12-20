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Вышел трейлер фильма «Первый Оскар», который снимался в Алексине
Фото из архива Myslo

Вышел трейлер фильма «Первый Оскар», который снимался в Алексине

Посмотреть военную драму в кинотеатрах можно будет с 24 марта 2022 года.

Кинокомпания Central Partnership опубликовала первый трейлер российской исторической драмы «Первый Оскар», съёмки которой прошли в Алексине. Режиссёр-постановщик картины Сергей Мокрицкий рассказал, что съёмочная группа долго искала «настоящий русский пейзаж, который практически не изменился с 1941 года».

Фильм рассказывает о студентах-операторах Льве Альперине и Иване Майском, которые в начале Великой Отечественной войны отказались от эвакуации и вместе с кинокамерами оказались в центре битвы за Москву. Впоследствии их работа получила премию «Оскар» в Лос-Анджелесе.

В фильме снялись Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Андрей Мерзликин, Никита Тарасов, Василий Мищенко, Федор Лавров и другие актеры. Премьера назначена на 24 марта 2022 года.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:21 +4
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