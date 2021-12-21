Фото ГУ МЧС по Тульской области
Из-за морозов на территории Тульской области развернут круглосуточные мобильные пункты обогрева
Пункты организуют на федеральных трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон» с 21 декабря.
В связи с ухудшением погодных условий в Тульской области проводится работа по недопущению происшествий на автодорогах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
С 21 декабря 2021 года на опасных участках автомобильных дорог федерального значения М-2 «Крым» и М-4 «Дон» организована работа 2 подвижных пунктов обогрева:
- 209 км федеральной трассы М-2 «Крым» (Щекинский район);
- 177 км федеральной трассы М-4 «Дон» (Веневский район).
Мобильные пункты обогрева будут функционировать в круглосуточном режиме.
С целью оповещения о дорожной обстановке в пожарно-спасательных гарнизонах задействованы радиостанции коротковолнового диапазона, работающие на частоте водителей-дальнобойщиков.
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