Из-за морозов на территории Тульской области развернут круглосуточные мобильные пункты обогрева

Фото ГУ МЧС по Тульской области

Пункты организуют на федеральных трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон» с 21 декабря.

В связи с ухудшением погодных условий в Тульской области проводится работа по недопущению происшествий на автодорогах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

С 21 декабря 2021 года на опасных участках автомобильных дорог федерального значения М-2 «Крым» и М-4 «Дон» организована работа 2 подвижных пунктов обогрева:

209 км федеральной трассы М-2 «Крым» (Щекинский район);

177 км федеральной трассы М-4 «Дон» (Веневский район).

Мобильные пункты обогрева будут функционировать в круглосуточном режиме.

С целью оповещения о дорожной обстановке в пожарно-спасательных гарнизонах задействованы радиостанции коротковолнового диапазона, работающие на частоте водителей-дальнобойщиков.