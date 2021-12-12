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Туляков приглашают на спектакль «Вражда» с Еленой Яковлевой

Туляков приглашают на спектакль «Вражда» с Еленой Яковлевой

4 января в Городском концертном зале покажут спектакль «Вражда». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Вражда. Любовь. Ненависть. Дружба. Зависть. Сотрудничество. Презрение. Восхищение. Предательство. Прощение. В жизни двух великих актрис золотого века Голливуда было всё. Но они никогда не работали вместе. Одна любит кино, самозабвенно, страстно, вторая — театр, считая, что только на сцене можно жить по-настоящему. Всё будто в прошлом: съемочная площадка, сцена, любовь, измены, деньги, церемонии, скандалы, первые полосы газет и журналов, молодость, красота.

Но они объединились и решили снять свой последний, свой лучший фильм…
 
Ведущие актрисы Елена Яковлева и Татьяна Лютаева через судьбы звезд американского кино расскажут не только о Голливуде, но и о себе, о творческих актерских поисках, невообразимых взлетах и болезненных падениях, славе и одиночестве, разочарованиях и счастье.
 
Действие спектакля «Вражда» происходит параллельно в двух мирах: мир реальный и съемочный павильон. Кинотриллер, съемки которого идут в присутствии зрителей, причудливо переплетается с существованием в жизни. И не всегда этот переход четко обозначен. Действие напряженное, неожиданное, острое, полное юмора и горечи, страсти и красоты.
 
Режиссёр: Владимир Панков.
Художник: Александра Карпейкина.
В ролях: Елена Яковлева, Татьяна Лютаева.

Вы можете купить билеты онлайн:

Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной;
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной;
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 12:54 +1
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