Туляков приглашают на спектакль с Олесей Железняк и Даниилом Спиваковским

Это история о том, что в поисках правды, мы обязательно встретимся с ложью. Как часто мы задаем себе вопрос: «Сколько раз в день мы солгали и что такое ложь?» Да, а если человек сказал неправду и этой ложью спасает семью от бедствий? Нам кажется, что чем меньше человек копается в душе своих близких, тем вернее он сохранит себя и тех, кто его окружает.

Даже в самой образцовой семье есть свои скелеты в шкафу. В жизни супругов Бызовых появляется таинственный человек, благодаря которому всплывает то, что они тщательно скрывали друг от друга в течение всей своей жизни. А вот разрушит ли правда, открытая гипнотизером, их отношения, или им удастся сохранить крепкие семейные узы, станет понятно зрителю в конце спектакля.

Режиссёр — Георгий Цнобиладзе.

Художник — Александр Храмцов.

Композитор — Дмитрий Волков.

Продюсер — Леонид Роберман.

В ролях — Олеся Железняк, Андрей Ильин, Даниил Спиваковский.

Продолжительность спектакля 2 часа (с антрактом).

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