Туляков приглашают на спектакль с Олесей Железняк и Даниилом Спиваковским
17 декабря в Городском концертном зале покажут спектакль «Сеанс гипноза для семейной пары» по пьесе Василия Сигарева «Детектор лжи». Билеты в продаже на Myslo!
Это история о том, что в поисках правды, мы обязательно встретимся с ложью. Как часто мы задаем себе вопрос: «Сколько раз в день мы солгали и что такое ложь?» Да, а если человек сказал неправду и этой ложью спасает семью от бедствий? Нам кажется, что чем меньше человек копается в душе своих близких, тем вернее он сохранит себя и тех, кто его окружает.
Даже в самой образцовой семье есть свои скелеты в шкафу. В жизни супругов Бызовых появляется таинственный человек, благодаря которому всплывает то, что они тщательно скрывали друг от друга в течение всей своей жизни. А вот разрушит ли правда, открытая гипнотизером, их отношения, или им удастся сохранить крепкие семейные узы, станет понятно зрителю в конце спектакля.
- Режиссёр — Георгий Цнобиладзе.
- Художник — Александр Храмцов.
- Композитор — Дмитрий Волков.
- Продюсер — Леонид Роберман.
- В ролях — Олеся Железняк, Андрей Ильин, Даниил Спиваковский.
Продолжительность спектакля 2 часа (с антрактом).
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
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