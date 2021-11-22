В Щекинском районе столкнулись грузовик и маршрутка: есть пострадавшие

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Днем 22 ноября на автодороге «Щекино — Одоев — Арсеньево» произошло ДТП. По данным регионального МЧС, сообщение о столкновении в районе села Пришня грузовика MAN и микроавтобуса следующего по маршруту «Крапивна-Щекино» поступило в 15.25. На место происшествия незамедлительно направили сотрудников МЧС России и скорой медицинской помощи.

«Имеются пострадавшие. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две пассажирки маршрутки - 63-летняя и 31-летняя женщины.