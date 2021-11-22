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В Щекинском районе столкнулись грузовик и маршрутка: есть пострадавшие
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В Щекинском районе столкнулись грузовик и маршрутка: есть пострадавшие

Авария произошла неподалеку от Пришни.

Днем 22 ноября на автодороге «Щекино — Одоев — Арсеньево» произошло ДТП. По данным регионального МЧС, сообщение о столкновении в районе села Пришня грузовика MAN и микроавтобуса следующего по маршруту «Крапивна-Щекино» поступило в 15.25. На место происшествия незамедлительно направили сотрудников МЧС России и скорой медицинской помощи.
 
«Имеются пострадавшие. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две пассажирки маршрутки - 63-летняя и 31-летняя женщины.
 
 

По информации регионального УМВД, предполагается, что на крутом повороте грузовой автомобиль, который передвигался с прицепом, совершил столкновение с пассажирским микроавтобусом «Газель».

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.

 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:18 0
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