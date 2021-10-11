новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на концерт Олега Газманова

Туляков приглашают на концерт Олега Газманова

24 октября в Городском концертном зале со своим юбилейным концертным туром «7:0 в мою пользу» выступит народный артист России Олег Газманов. Начало в 19.00.

Певец, поэт, композитор, объединивший своим творчеством несколько поколений. Тексты его песен быстро становятся крылатыми, мелодии легко запоминаются, а энергетика и атмосфера на концертах никого не оставляют равнодушным. «Эскадрон», «Есаул», «Офицеры», «Единственная», «Мама» – можно долго перечислять его песни, которые стали поистине народными.

В этом году артист отметит свой юбилей – 70 лет! Он представит программу, специально подготовленную к этой дате. Такое событие невозможно пропустить. 
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, бутик 271 (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 12:28 −12
Другие статьи по темам
Событие
Олег ГазмановТулаГородской концертный залконцерты
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске в ДТП пострадала 14-летняя девочка
В Новомосковске в ДТП пострадала 14-летняя девочка
Тульский филиал ООО «МСК-НТ»: автомобильные шины запрещено оставлять на контейнерных площадках
Тульский филиал ООО «МСК-НТ»: автомобильные шины запрещено оставлять на контейнерных площадках
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.