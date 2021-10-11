Туляков приглашают на концерт Олега Газманова

24 октября в Городском концертном зале со своим юбилейным концертным туром «7:0 в мою пользу» выступит народный артист России Олег Газманов. Начало в 19.00.

Певец, поэт, композитор, объединивший своим творчеством несколько поколений. Тексты его песен быстро становятся крылатыми, мелодии легко запоминаются, а энергетика и атмосфера на концертах никого не оставляют равнодушным. «Эскадрон», «Есаул», «Офицеры», «Единственная», «Мама» – можно долго перечислять его песни, которые стали поистине народными.

В этом году артист отметит свой юбилей – 70 лет! Он представит программу, специально подготовленную к этой дате. Такое событие невозможно пропустить.

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