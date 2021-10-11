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В Новомосковске в ДТП пострадала 14-летняя девочка

В Новомосковске в ДТП пострадала 14-летняя девочка

Подросток госпитализирован.

Днем 9 октября в Новомосковске произошло ДТП – на ул. Солнечной столкнулись Lada Largus и Nissan Almera. В результате аварии пострадала и была госпитализирована 14-летняя пассажирка второго авто.
 
«По предварительной информации, 35-летний водитель Lada совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с Nissan под управлением 20-летней девушки», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 
В момент происшествия несовершеннолетняя пассажирка располагалась на переднем сиденье автомобиля и была пристегнута штатным ремнем безопасности.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:46 +2
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Место
Тульская областьНовомосковск
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