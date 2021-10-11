В Новомосковске в ДТП пострадала 14-летняя девочка

Днем 9 октября в Новомосковске произошло ДТП – на ул. Солнечной столкнулись Lada Largus и Nissan Almera. В результате аварии пострадала и была госпитализирована 14-летняя пассажирка второго авто.

«По предварительной информации, 35-летний водитель Lada совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с Nissan под управлением 20-летней девушки», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В момент происшествия несовершеннолетняя пассажирка располагалась на переднем сиденье автомобиля и была пристегнута штатным ремнем безопасности.