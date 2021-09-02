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Турнир по художественной гимнастике: Тулу закружил «Осенний вальс»

Турнир по художественной гимнастике: Тулу закружил «Осенний вальс»

Смотрите фоторепортаж Myslo с соревнований!

Тула вновь стала хозяйкой турнира по художественной гимнастике «Осенний вальс». На ежегодные соревнования съехались 300 гимнасток из Москвы, Санкт- Петербурга, Калуги, Орла, Обнинска и др.

Тульскую область представили около 50 спортсменок. Это девчонки из Плавска, Щекино, Богородицка и Новомосковска. За Тулу выступают «художницы» из спортклуба «Алина», спортшколы «Триумф», Центра художественной гимнастики «Династия».

Президент спортивного клуба «Алина», организатор и директор соревнований Алина Курбатова рассказала корреспонденту Myslo:

Алина Курбатова

– Наши соревнования открывают сезон. Это старт для многих гимнасток в официальных турнирах. Здесь спортсменки обкатывают программу, чтобы к следующим соревнованиям исправить ошибки и хорошо выступить.

 

Гимнастки соревнуются в групповой и личной программах. Возраст девчонок — от 6 до 18 лет.

Турнир входит в официальный календарный план комитета Тульской области по спорту, поэтому гимнастки здесь могут выполнять разряды — КМС и ниже.

– На «Осенний вальс» всегда приезжают профессиональные гимнастки. Одни из сильных — спортсменки Центра художественной гимнастики «Жемчужина» из Санкт-Петербурга, они постоянные участницы международных соревнований. Гимнастки из Москвы являются членами сборной России, — рассказала Алина Курбатова.
 

По ее словам, в этом году в Тулу приехало меньше команд, чем обычно. Это связано с коронавирусными ограничениями, а также с нововведениями — после летней Олимпиады в этом виде спорта изменили правила.

– Это кардинальные изменения, и не все команды успели подготовиться и перестроиться. Мы тоже попытались быстро перейти на новые правила, перестроить гимнасткам программу, но для этого нужно время, — говорит директор соревнований.

Тульские «художницы» очень ждали турнир, ведь он показывает, как они тренировались летом. Чтобы добиваться высоких результатов, спортсменкам нужно жертвовать своим свободным временем.

Гимнастки выступают с обручами, лентами, мячами, булавой, скакалкой или же вообще без предмета. Каждый номер завораживает! Яркие купальники, мастерство девчонок, артистизм и крутая техника — из этого состоят выступления.

12-летняя Елизавета Рылеева — воспитанница спортклуба «Алина». Художественной гимнастикой занимается 7 лет. Выполнила разряд КМС.
 

–Это красивый, женственный и грациозный вид спорта. За те годы, что я им занимаюсь, ни разу не пожалела о своем выборе, не разочаровалась. Отдаю гимнастике шесть дней в неделю, и мне совершенно не жалко жертвовать свободным временем.

Сегодня я уже успела выступить в групповых упражнениях. Было волнительно! Готовили программу около трех месяцев. В этот раз было труднее, чем обычно. Мы выступали с новым предметом — со скакалкой. Она считается самым сложным видом.

Смотрела летнюю Олимпиаду. Жалко наших девчонок. Думаю, что их действительно несправедливо засудили. Кстати, у меня тоже такое бывало, это обидно. Но нужно дальше работать и не обращать на это внимания.

15-летняя Анна Лосева приехала из Обнинска Калужской области. Занимается гимнастикой с 3,5 лет.

– Я приехала со своей командой для обкатки программы, чтобы сработаться, подготовиться к более важным стартам. Мы уже работаем по новым правилам, это намного сложнее. Ужесточились требования к выступлениям.

Художественная гимнастика — не хобби, это часть моей жизни. Да, я многим жертвую. Приходится ночами учить уроки, лишний раз не сходишь погулять, нужно всё время тренироваться… Но я не против, я влюблена в гимнастику!

10-летняя Елена Курбатова также является гимнасткой спортклуба «Алина». На турнире выступает в личных упражнениях.

– Пока еще не успела выступить. Немного волнуюсь, потому что это первые соревнования после лета. На турнир приехали сильные девчонки, но я не боюсь с ними соревноваться. Я летом много тренировалась на сборах.

Второй соревновательный день состоится 3 сентября. Итоги турнира – позже на Myslo.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:47 0
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