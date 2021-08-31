новости
новости
Регистрация
Певица Слава выступит в Новомосковске

Певица Слава выступит в Новомосковске

26 октября в КДЦ «Азот» Слава представит новый сольный концерт «Крик души». Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Популярная российская исполнительница, любимица миллионов, обладательница яркой харизмы, неповторимая Слава приглашает всех поклонников своего творчества на большой сольный концерт.

Концерт станет вторым событием такого масштаба в карьере артистки. Первым было нашумевшее шоу «Откровенно», которое Слава презентовала в октябре 2015 года в Кремле. В рамках предыдущей программы не все идеи звезды удалось реализовать, поэтому новая программа под названием «Крик души» обещает стать еще более наполненной и грандиозной. Подготовку Слава вместе со своей командой и режиссерами, Ниной Алексеевой и Александром Гришаевым, начала задолго до
премьеры.
 

В программе концерта прозвучат не только всем известные хиты, но и новые песни, такие как «Однажды ты», «Твой поцелуй», «Верная», «Мы теперь одни» (дуэт с Эмином), которые быстро завоевали любовь публики и несколько престижных премий в области популярной музыки.
 
«Поплачем, посмеемся, попоем и потанцуем вместе... » – обещает певица Слава. Всегда открытая и искренняя со своими зрителями, Слава готовит музыкальный вечер в формате задушевного разговора через песни, способные дотронуться до каждого сердца.

 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 13:35 +1
Другие статьи по темам
Событие
концертыНовомосковск
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В поселке Иншинский из окна выпал мужчина
В поселке Иншинский из окна выпал мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.