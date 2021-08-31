Певица Слава выступит в Новомосковске

26 октября в КДЦ «Азот» Слава представит новый сольный концерт «Крик души». Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Популярная российская исполнительница, любимица миллионов, обладательница яркой харизмы, неповторимая Слава приглашает всех поклонников своего творчества на большой сольный концерт.

Концерт станет вторым событием такого масштаба в карьере артистки. Первым было нашумевшее шоу «Откровенно», которое Слава презентовала в октябре 2015 года в Кремле. В рамках предыдущей программы не все идеи звезды удалось реализовать, поэтому новая программа под названием «Крик души» обещает стать еще более наполненной и грандиозной. Подготовку Слава вместе со своей командой и режиссерами, Ниной Алексеевой и Александром Гришаевым, начала задолго до

премьеры.

В программе концерта прозвучат не только всем известные хиты, но и новые песни, такие как «Однажды ты», «Твой поцелуй», «Верная», «Мы теперь одни» (дуэт с Эмином), которые быстро завоевали любовь публики и несколько престижных премий в области популярной музыки.

«Поплачем, посмеемся, попоем и потанцуем вместе... » – обещает певица Слава. Всегда открытая и искренняя со своими зрителями, Слава готовит музыкальный вечер в формате задушевного разговора через песни, способные дотронуться до каждого сердца.





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