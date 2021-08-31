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Гаражная амнистия: с 1 сентября туляки смогут бесплатно зарегистрировать гараж и землю под ним

Гаражная амнистия: с 1 сентября туляки смогут бесплатно зарегистрировать гараж и землю под ним

С 1 сентября 2021 года вступает в силу Федеральный закон № 79 «О гаражной амнистии», который будет действовать ровно пять лет – до 1 сентября 2026 года.

О порядке действия закона, упрощающего регистрацию гаражей и земли под ними, рассказали министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев и руководитель регионального управления Росреестра Светлана Калмыкова.

Теперь владельцы гаражей могут бесплатно зарегистрировать право собственности на гараж и на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости одновременно.

В Тульской области под гаражную амнистию попадают около 45 000 гаражей.

Какие гаражи попали под амнистию...

«Гаражная амнистия» распространяется на капитальные гаражи, возведённые до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, т. е. до 29 декабря 2004 года, и землю под ними. Также она распространяется на гаражи некапитального типа, находящиеся в гаражно-строительном кооперативе. При этом сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений, а земля — находиться в государственной или муниципальной собственности. В таких случаях закон предусмотрел возможность бесплатной приватизации земельных участков.

Инвалидам закон предоставляет возможность размещения некапитальных гаражей и других мест для стоянки транспортных средств инвалидов вблизи их места жительства. Для этого муниципалитет утверждает схему размещения некапитальных гаражей на своей территории. В эту схему могут входить и уже существующие некапитальные гаражи. Для включения гаража в муниципальную схему требуется обратиться в местную администрацию.

...а какие нет?

Не попадают под «гаражную амнистию» гаражи, признанные самовольной постройкой по решению суда или решению органа местного самоуправления, подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах.

Кроме того, земельный участок под гаражом не может быть предоставлен в случае, если он расположен в санитарно-защитных зонах, зонах охраны объектов культурного наследия, водоохранных зонах, а также если имеется утвержденный проект межевания территории, который не предусматривает образование земельного участка под гаражом.

Также не могут быть оформлены по гаражной амнистии гаражи, которые являются:

  • объектами вспомогательного использования по отношению к объектам ИЖС, садовым домам,
  • объектами производственного, промышленного и коммерческого назначения,
  • предназначенные для хранения техники и оборудования, обеспечения деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и их подведомственных учреждений,
  • гаражи, возведенные по договору о долевом участии.     

Что дает право оформить гараж

Оформить гараж позволит:

  • любое решение органа власти (в том числе советского периода), подтверждающее предоставление земельного участка под гаражом;
  • любое решение завода, совхоза, колхоза или иного предприятия;
  • документ, подтверждающий выплату пая в гаражном кооперативе;
  • решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающее распределение гаража.

Документами для регистрации также могут быть: технический паспорт на гараж; документы о подключении гаража к инженерным коммуникациям; документы о наследстве или документы, подтверждающие приобретение гаража у другого лица и др.

Куда обратиться?

Чтобы узнать о наличии техпаспорта на гараж и получить его заверенную копию, нужно обратиться в ГУ ТО «Областное бюро технической инвентаризации». Далее следует выяснить, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учёте. Сведения о земельных участках, стоящих на кадастровом учёте, можно найти на публичной кадастровой карте Росреестра.

После регистрации заявителю выдаются выписки из ЕГРН на гараж и земельный участок. Если заявителем был орган власти, то выписки выдаются ему, а он уже передает их собственнику.

Светлана Калмыкова пояснила, что если заявителем об оформлении гаража в пользу граждан выступает администрация, то госпошлина за регистрацию права не предусмотрена. Заявитель-гражданин также вправе подать документы на оформление. В данном случае за каждый объект недвижимости в качестве пошлины нужно будет заплатить по 350 рублей: за гараж и землю.  

Единой горячей линии для вопросов о гаражной амнистии в МИЗО и Росреестре пока нет, но этот вопрос прорабатывается.

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А пока смотрите основные правила гаражной амнистии в карточках:

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Правила гаражной амнистии в карточках Росреестра, Фото: 1
Правила гаражной амнистии в карточках Росреестра, Фото: 2
Правила гаражной амнистии в карточках Росреестра, Фото: 3
Правила гаражной амнистии в карточках Росреестра, Фото: 4
Правила гаражной амнистии в карточках Росреестра, Фото: 5
Правила гаражной амнистии в карточках Росреестра, Фото: 6
Правила гаражной амнистии в карточках Росреестра, Фото: 7
Правила гаражной амнистии в карточках Росреестра, Фото: 8
Правила гаражной амнистии в карточках Росреестра, Фото: 9
Правила гаражной амнистии в карточках Росреестра, Фото: 10
Правила гаражной амнистии в карточках Росреестра, Фото: 11
Правила гаражной амнистии в карточках Росреестра, Фото: 12
Правила гаражной амнистии в карточках Росреестра, Фото: 13
Правила гаражной амнистии в карточках Росреестра, Фото: 14
Правила гаражной амнистии в карточках Росреестра, Фото: 15
Правила гаражной амнистии в карточках Росреестра, Фото: 16
Правила гаражной амнистии в карточках Росреестра, Фото: 17
Правила гаражной амнистии в карточках Росреестра, Фото: 18
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