Гаражная амнистия: с 1 сентября туляки смогут бесплатно зарегистрировать гараж и землю под ним
С 1 сентября 2021 года вступает в силу Федеральный закон № 79 «О гаражной амнистии», который будет действовать ровно пять лет – до 1 сентября 2026 года.
О порядке действия закона, упрощающего регистрацию гаражей и земли под ними, рассказали министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев и руководитель регионального управления Росреестра Светлана Калмыкова.
Теперь владельцы гаражей могут бесплатно зарегистрировать право собственности на гараж и на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости одновременно.
В Тульской области под гаражную амнистию попадают около 45 000 гаражей.
Какие гаражи попали под амнистию...
«Гаражная амнистия» распространяется на капитальные гаражи, возведённые до введения в действие Градостроительного кодекса РФ,
Инвалидам закон предоставляет возможность размещения некапитальных гаражей и других мест для стоянки транспортных средств инвалидов вблизи их места жительства. Для этого муниципалитет утверждает схему размещения некапитальных гаражей на своей территории. В эту схему могут входить и уже существующие некапитальные гаражи. Для включения гаража в муниципальную схему требуется обратиться в местную администрацию.
...а какие нет?
Не попадают под «гаражную амнистию» гаражи, признанные самовольной постройкой по решению суда или решению органа местного самоуправления, подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах.
Кроме того, земельный участок под гаражом не может быть предоставлен в случае, если он расположен в санитарно-защитных зонах, зонах охраны объектов культурного наследия, водоохранных зонах, а также если имеется утвержденный проект межевания территории, который не предусматривает образование земельного участка под гаражом.
Также не могут быть оформлены по гаражной амнистии гаражи, которые являются:
- объектами вспомогательного использования по отношению к объектам ИЖС, садовым домам,
- объектами производственного, промышленного и коммерческого назначения,
- предназначенные для хранения техники и оборудования, обеспечения деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и их подведомственных учреждений,
- гаражи, возведенные по договору о долевом участии.
Что дает право оформить гараж
Оформить гараж позволит:
- любое решение органа власти (в том числе советского периода), подтверждающее предоставление земельного участка под гаражом;
- любое решение завода, совхоза, колхоза или иного предприятия;
- документ, подтверждающий выплату пая в гаражном кооперативе;
- решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающее распределение гаража.
Документами для регистрации также могут быть: технический паспорт на гараж; документы о подключении гаража к инженерным коммуникациям; документы о наследстве или документы, подтверждающие приобретение гаража у другого лица и др.
Куда обратиться?
Чтобы узнать о наличии техпаспорта на гараж и получить его заверенную копию, нужно обратиться в ГУ ТО «Областное бюро технической инвентаризации». Далее следует выяснить, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учёте. Сведения о земельных участках, стоящих на кадастровом учёте, можно найти на публичной кадастровой карте Росреестра.
После регистрации заявителю выдаются выписки из ЕГРН на гараж и земельный участок. Если заявителем был орган власти, то выписки выдаются ему, а он уже передает их собственнику.
Светлана Калмыкова пояснила, что если заявителем об оформлении гаража в пользу граждан выступает администрация, то госпошлина за регистрацию права не предусмотрена. Заявитель-гражданин также вправе подать документы на оформление. В данном случае за каждый объект недвижимости в качестве пошлины нужно будет заплатить по 350 рублей: за гараж и землю.
Единой горячей линии для вопросов о гаражной амнистии в МИЗО и Росреестре пока нет, но этот вопрос прорабатывается.
Картинка кликабельна:
А пока смотрите основные правила гаражной амнистии в карточках: