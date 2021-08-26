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«Я люблю тебя до слез»: Александр Серов выступит в Туле

«Я люблю тебя до слез»: Александр Серов выступит в Туле

20 ноября в Городском концертном зале пройдет концерт народного артиста России Александра Серова. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Какая же женщина сможет устоять перед трогательными «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь»?

Артистическое обаяние Александра Серова безгранично. В его красивых
балладах самые нежные строчки о любви причудливо переплетаются с
замечательными мелодиями. Много лет он радует нас своим творчеством.
Концерты этого артиста всегда проходят при переполненных зрительных залах.
 
Публика с восторгом встречает каждую песню в его исполнении. Билеты на
Александра Серова – это настоящий подарок для многих зрителей. Творчество этого певца занимает особое место на российской эстраде.
Впервые на большую сцену артист вышел в 1983 году в популярной
телевизионной передаче «Шире круг». С тех пор каждая его встреча с публикой становится ярким и запоминающимся событием, подарком, сюрпризом для каждого слушателя.
 
Стоит сказать об одной особенности этого исполнителя: когда он выступает, то каждый в зале чувствует, что поет артист именно для него.
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 22:31 0
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