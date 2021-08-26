«Я люблю тебя до слез»: Александр Серов выступит в Туле

20 ноября в Городском концертном зале пройдет концерт народного артиста России Александра Серова. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Какая же женщина сможет устоять перед трогательными «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь»?

Артистическое обаяние Александра Серова безгранично. В его красивых

балладах самые нежные строчки о любви причудливо переплетаются с

замечательными мелодиями. Много лет он радует нас своим творчеством.

Концерты этого артиста всегда проходят при переполненных зрительных залах.



Публика с восторгом встречает каждую песню в его исполнении. Билеты на

Александра Серова – это настоящий подарок для многих зрителей. Творчество этого певца занимает особое место на российской эстраде.

Впервые на большую сцену артист вышел в 1983 году в популярной

телевизионной передаче «Шире круг». С тех пор каждая его встреча с публикой становится ярким и запоминающимся событием, подарком, сюрпризом для каждого слушателя.



Стоит сказать об одной особенности этого исполнителя: когда он выступает, то каждый в зале чувствует, что поет артист именно для него.

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