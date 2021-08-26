Скандальный матч в Грозном: «Ахмат» на последних секундах вырвал победу у «Арсенала»– 2:1

Фото пресс-служб "Арсенала" и "Ахмата". Видео телеканала "Матч Премьер".

Статистика второго тайма:

Всё, сразу же звучит финальный свисток. Снова проигрываем, друзья. Отправляемся на двухнедельный перерыв на матчи сборных.

90+5' «Ахмат» забивает гол на последних секундах! И кто забил? Игорь Коновалов, который прошлый сезон провел в «Арсенале». 2:1.

Как же обидно!

90+2' Марков поменял Костадинова.

90' Четыре минуты добавлено ко второму тайму.

89' Замена у «Ахмата»: Халид Кадыров вышел на поле вместо Бериши.

86' Следом еще один момент у капитана тульской команды. Костадинов головой замыкал передачу с углового флажка, Гудиев забрал мяч уже на «ленточке».

85' Костадинов слишком долго возился с мячом в штрафной и упустил супершанс забить.

84' «Горчичник» Уциеву за фол против Давиташвили.

81' Интересно, что мяч в игру весь второй тайм вместо вратаря вводит Сокол.

80' Панченко получил желтую за фол против Бериши.

78' Бериша неудачно приземлился на газон после столкновения с Костадиновым. Медики оказывают помощь футболисту. Всё в порядке, игрок вернулся на поле.

75' Еще две замены делает Дмитрий Парфенов. Тудорие играет вместо Луценко, Панченко заменил Чаушича.

74' ОПАСНО! Как же сейчас вратарь «Ахмата» выручил свою команду! Гудиев парировал удал Степанова в дальний угол, а следом и прострел Давиташвили.

71' Швец нанес удар с дальней дистанции, мяч пролетел мимо ворот.

66' Бериша сегодня в ударе. Толкнул в спину Смольникова и отправил мяч в ворота. Гол, естественно, не засчитан.

63' Замена и у «Арсенала»: Давиташвили вышел вместо Хлусевича.

61' Двойная замена у «Ахмата»: Полярус сменил Карапузова, Швец — Уткина.

58' Угловой для «Арсенала». Мяч после подачи Чаушича прилетел прямо в руки Гудиеву.

57' Бериша пробивал с острого угла — мимо ворот.

55' Коченков дважды справился с коварными ударами грозненцев: сначала пробивал Лысцов, следом — Тимофеев.

49' Штрафной для «Ахмата»: неудачный заброс Уткина во вратарскую, мяч пролетел мимо ворот.

47' Есть ощущение, что игроки «Арсенала» открыли охоту на Беришу за эпизод с нарушением fair-play…

46' Видимо, не остыли. Новосельцев и Чаушич сразу же взяли Беришу в «коробочку». Футболист «Ахмата» получил очень неприятный удар.

46' Продолжаем матч! Надеемся, у игроков немного остыли эмоции.

Сразу перед вторым таймом замена у «Арсенала» — Артем Сокол заменил Уроша Радаковича.

Оперативный фоторепортаж первой половины игры от пресс-службы «Арсенала»:

Статистика первого тайма:

Перерыв. Самое время немного перевести дух после такого эмоционального тайма.

45' Три минуты добавлено к первому тайму.

45' Бериша! Пробил классно с разворота! Выше ворот.

44' Новосельцев завалил Конате на газон. Штрафной для «Ахмата».

40' Чаушич довольно активно спорит с Беришей. Арбитр пока делает устное предупреждение футболисту.

39' Матч становится всё интереснее. Главное, чтобы эмоции не взяли верх.

38' ГОООООООООООЛ!!! Степанов сравнивает счет! 1:1.

Арсеналец получил пас и точно пробил в дальний угол. Красота!

35' Наверное, несправедливо поступили грозненцы. Но гол засчитан. Друзья, а что вы думаете по поводу этого эпизода?

34' За свои эмоции желтые карточки получили Радакович, Смольников и, кажется, Давиташвили.

33' А что случилось? Разбираемся в эпизоде с голом. Радакович решил выбить мяч в аут, потому что кто-то из партнеров оказался на газоне. Бериша догнал мяч, отдал пас на Конате, а тот не промахнулся. Ахматовцы явно нарушили принцип fair play.

32' Сразу же у команд вспыхивают эмоции. Побежали разбираться к арбитру.

31' ГОЛ! Пропускают арсенальцы! 1:0. Конате.

28' Бериша жестко сыграл против Костадинова. Георги на газоне, ему оказывают помощь медики.

24' Дальний удар Тимофеева пришелся прямо в центр ворот. Вратарь туляков на месте.

21' Конате едва не вышел один на один с Коченковым. Уже в штрафной футболиста остановил Костадинов. По правилам.

17' Луценко прорвался к воротам, Лысцов закрыл соперника корпусом, но Евгений успел пробить. Вратарь Гудиев без проблем справился с атакой.

15' Скажем откровенно, пока «Арсеналу» особо не удается зацепиться за мяч.

13' Бериша решился на удал издалека — мяч пролетел мимо ворот.

11' Грозненцы неудачно разыграли угловой — первым на мяче оказался Чаушич, который и перевел опасность от своих ворот.

10' Костадинов буквально выдавил Беришу из штрафной. Мяч вышел от арсенальца. Угловой.

9' Снова в атаке хозяева. Уткин периодически совершает опасные набеги на ворота Коченкова.

5' Момент у «Ахмата»! Конате получил мяч после обрезки Костадинова, добежал до штрафной и пробил с убойной позиции. Вратарь Коченков успел выйти и блокировать удар. Тут же на подстраховке был Радакович.

4' Бериша и Быстров устроили «пожар» в штрафной «Арсенала», оружейники смогли отбиться.

2' И сразу же грозненцы прижали соперника к воротам. Арсенальцы пока не могут перевести игру на другую половину поля.

1' Звучит стартовый свисток! Вперед, «Арсенал»!

0' Всё уже готово к началу матча! Команды вышли на поле.

0' Друзья, как думаете, кто победит? Или будет ничья? Делитесь мнением в комментариях!

0' Матч рассудит арбитр Алексей Сухой. Помогать ему будут москвич Дмитрий Мосякин и Наиль Сейфетдинов из Казани. Резервный судья — петербуржец Иван Сараев. В бригаду VAR вошли краснодарец Анатолий Жабченко и Антон Кобзев из Москвы.

0' Составы уже известны:

0' Как тульская команда прибывала на стадион, в фоторепортаже ПФК «Арсенал»:

0' «Арсенал» не может обыграть грозненцев на протяжении пяти встреч подряд. Последний раз туляки выигрывали летом 2018 года.

0' Интересный, но тревожный факт. В случае поражения туляки установят абсолютный антирекорд продолжительности выездной проигрышной серии в чемпионатах России на всех уровнях. Как сообщает сайт болельщиков «Арсенала», она может составить 14 матчей кряду без набранных очков.

0' В чемпионате России команды встречались между собой 12 раз. Пять побед на счету «Ахмата», трижды побеждали красно-желтые, четыре раза была зафиксирована ничья.

0' В турнирной таблице команды ушли не очень далеко друг от друга. «Ахмат» располагается на 10-й строчке с 6 очками, «Арсенал» — на 13-м месте с 4 очками.

В последних трех матчах грозненцы проиграли два поединка — ЦСКА и «Рубину», а также победили «Динамо».

Оружейники выиграли у «Крыльев Советов», уступили «Краснодару» и сыграли вничью со «Спартаком».

0' Добрый вечер, друзья! Сегодня в рамках 6-го тура РПЛ тульский «Арсенал» сыграет с «Ахматом». Матч пройдет на выезде — в Грозном. Встреча начнется в 20.30 по мск. Болеем за оружейников вместе с Myslo!