Открылась выставка живописи «В Одоев за вдохновением»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

На экспозиции в музее «Кружевная сказка» представлены пейзажи, натюрморты, портреты, а также графика разных стилей и направлений.

24 июля в рамках V межрегионального фестиваля гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки деда Филимона» открылась выставка «В Одоев за вдохновением». На экспозиции представлены пейзажи, натюрморты, портреты, графика 21 художника, работающих в разных стилях и направлениях.

Посетители выставки увидят работы студентов Московского Государственного Академического Художественного Института им. В.И. Сурикова, Тульского областного колледжа культуры и искусства, а также картины состоявшихся художников-членов Союза художников России.

«Выставка «В Одоев за вдохновением» задумывалась как дополнительная площадка фестиваля. Но она стала полноценным самостоятельным событием. С открытием выставки мы даем старт новому проекту по созданию в Одоеве арт-резиденции «Любота». И сегодня, когда Минкультуры РФ и правительство Тульской области уделяет огромное внимание развитию креативных индустрий, это событие приобретает особое значение», – отметила министр культуры региона Татьяна Рыбкина на открытии.

Первая в регионе арт-резиденция станет местом притяжения мастеров-керамистов, игрушечников, гончаров, художников, дизайнеров, музыкантов. Здесь можно будет не только увидеть работы авторов, но и лично познакомиться с мастерами и художниками, поучаствовать в мастер-классах, обменяться мнениями и опытом.

Выставка будет работать до 19 сентября в музее «Кружевная сказка» по адресу: Тульская область, п. Одоев, ул. Сильверстова, 11.