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«Накажи автохама»: водитель самосвала подверг опасности проезжающих по Баташевскому мосту

«Накажи автохама»: водитель самосвала подверг опасности проезжающих по Баташевскому мосту

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Очевидец прислал в редакцию видео, снятое на Баташевском мосту в Туле. По его словам, запись сделана 23 июля этого года, 17:27.
 
На кадрах видно, что водитель самосвала явно умышленно скрыл регистрационный знак. Видимо, чтобы проехать через мост. Напомним, последний сейчас находится в аварийном состоянии и движение грузовиков массой более 3,5 тонн по нему запрещено.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:32 +3
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