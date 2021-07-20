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Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 151 случай заболевания и 8 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 151 случай заболевания и 8 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 151 случай коронавируса, 59 человек выздоровели, восемь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 45 819 жителей региона, 40 458 вылечились, 2 355 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 006 536 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 149 922 летальных исхода, выздоровели 5 382 213 человек.

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Королева
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