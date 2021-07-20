Фото из архива Myslo.
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 151 случай заболевания и 8 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 151 случай коронавируса, 59 человек выздоровели, восемь скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 45 819 жителей региона, 40 458 вылечились, 2 355 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 006 536 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 149 922 летальных исхода, выздоровели 5 382 213 человек.
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