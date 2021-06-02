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27 эпизодов в уголовном деле: в Туле осудили дуэт угонщиков

27 эпизодов в уголовном деле: в Туле осудили дуэт угонщиков

За совершенные преступления их отправят в колонию.

В Туле двое местных жителей, 20-летний Евгений К. и ранее судимый 19-летний Вячеслав Т., признаны виновными в угонах автомобилей, кражах и использовании заведомо подложного государственного регистрационного знака, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что с 20 сентября по 11 октября прошлого года обвиняемые угнали 17 автомобилей, присваивая при этом и личные вещи, которые находились в машинах. Еще четыре попытки угона не увенчались успехом. Кроме этого на одном украденном автомобиле они поменяли номера, чтобы использовать его в личных целях. Также в ночь с 11 на 12 октября обвиняемые обокрали дачный домик.

Приговором суда им назначены следующие наказания:

Вячеславу Т. – 4,5 года лишения свободы,

Евгению К. – 4 года 3 месяца лишения свободы.

 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:10 +2
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