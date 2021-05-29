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В Тульской области экс-сотрудника УФСИН осудят за взятки и поставки осужденным мобильников и наркотиков

В Тульской области экс-сотрудника УФСИН осудят за взятки и поставки осужденным мобильников и наркотиков

Оглашение приговора по уголовному делу назначено на 31 мая.

Донской городской суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тульской области. Он обвиняется в получении взятки, превышении должностных полномочий, пособничестве приобретения наркотиков.

В ходе предварительного следствия установлено, что подсудимый, работая в исправительной колонии, в период с 20 июня 2020 года по 29 ноября того же года пять раз получал взятку за доставку мобильных телефонов, зарядных устройств осужденному. Взятки не превышали десяти тысяч рублей.

В том же году уфсиновец получил еще 25 000 руб. за доставку мобильников.

4 декабря 2020 года осужденный заплатил ему 11 000 руб. за пронос наркотиков в колонию.

- Имея при себе незаконно приобретенное наркотическое средство, он прошел для исполнения своих служебных обязанностей через контрольно-пропускной пункт исправительного учреждения. Младший инспектор имел намерения пронести наркотики в помещение медицинской части, расположенной на территории режимной зоны ФКУ ИК-1 УФСИН. Однако на контрольно-пропускном пункте был остановлен оперативным сотрудником ИУ и оперативным сотрудником службы собственной безопасности УФСИН, — сообщает Управление судебного департамента региона.

Подсудимый находится под стражей.

Оглашение приговора по уголовному делу назначено на 31 мая.

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