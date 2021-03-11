Самые ожидаемые концерты в Туле: афиша на март

Программа ближайших мероприятий:

12 марта в Городском концертном зале состоится концерт легендарной рок-группы «Ария». Вот уже 35 лет группа «колесит по дорогам», как поется в одной из ее песен.

За эти годы в истории группы были и фантастические взлеты, и обидные падения, но, как и прежде, музыканты полны энергии и с радостью делятся ею с огромным количеством поклонников по всему миру. Начало в 19.00.

12 марта в Concert Hall выступят авторы мегахитов «Прятки», «Девочка-война» и «Пустите меня на танцпол» — HammAli & Navai. Дуэт мощно заявил о себе в 2018 году и с тех пор активно штурмует всевозможные чарты. Начало в 20.00.

13 марта в клубе Backstage пройдет юбилейный концерт Нейромонаха Феофана. Песнослов, гудец да вятший драмодей Нейромонах Феофан и его неизменные спутники диджей Никодим и медведь исполнят все свои треки в стиле древнерусского драма. Начало в 20.00.

19 марта в Concert Hall состоится концертная презентация нового альбома группы Louna «Начало нового круга». Создание этого альбома во всех смыслах стало по-настоящему новым опытом в творческой деятельности группы. Начавшаяся весной 2020 года глобальная эпидемия коронавируса перечеркнула все планы, отложив запись песен в студии на неопределенный срок. Начало в 20.00.

14 марта в Тульской областной филармонии в рамках ХXI международного фестиваля «Триумф джаза» состоится грандиозный гала-концерт, на котором выступят: звезда европейского джаза №1, трубач-виртуоз Тиль Брённер, один из самых востребованных пианистов нового поколения Эммет Коэн и его трио, выдающийся американский певец, гитарист и композитор Аллан Харрис, бессменный хедлайнер фестиваля – Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана. Начало в 17.00.

26 марта впервые на сцене тульского рок-клуба «М2» московская группа «Монгол Шуудан» выступит со своей сногсшибательной анархопрограммой. На концерте прозвучат песни, охватывающие весь период деятельности, а также новые песни. Начало в 20.00.

27 марта в Городском концертном зале покажут спектакль «Любовь и прочее вранье». Семейные передряги – дело житейское. Случается всякое, а за 20 лет особенно! Былая страсть, кажется, уже утихла, а налаженный быт наводит скуку. Тут-то и вмешивается случай, который меняет всё. Начало в 19.00.

28 марта на сцене Городского концертного зала покажут спектакль «Летучая мышь». «Летучая мышь» до сих не сходит с театральных сцен, оставаясь любимейшим музыкальным произведением жанра оперетты. Очарование ее радостных мелодий, их веселая танцевальность пленяют своим праздничным жизнеутверждением, а тонкий юмор и филигранная ирония, мастерски вписанные в сюжетную линию, восхищают и соединяют мелодраматический и чисто комедийный стили. Начало в 17.00.

28 марта в Concert Hall пройдет концерт российской группы «Моя Мишель». Танцевальный поп, модный и смелый с магнетическим голосом Тани Ткачук и душещипательными текстами. Начало в 19.00.

29 марта в Городском концертном зале покажут суперкомедию для взрослых «Мужчины по вызову». Если вам скучно и одиноко – обращайтесь в контору «Горячий шоколад»! Там вы сможете погрузиться в мир настоящих мужчин и весело провести досуг, воплощая все свои тайные желания. Начало в 19.00.

Более подробная информация о других событиях доступна в афише Myslo-кассы.