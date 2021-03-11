Самые ожидаемые концерты в Туле: афиша на март
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Программа ближайших мероприятий:
Ария
HammAli & Navai
Нейромонах Феофан
Louna
Игорь Бутман. Фестиваль «Триумф джаза»
14 марта в Тульской областной филармонии в рамках ХXI международного фестиваля «Триумф джаза» состоится грандиозный гала-концерт, на котором выступят: звезда европейского джаза №1, трубач-виртуоз Тиль Брённер, один из самых востребованных пианистов нового поколения Эммет Коэн и его трио, выдающийся американский певец, гитарист и композитор Аллан Харрис, бессменный хедлайнер фестиваля – Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана. Начало в 17.00.
Монгол Шуудан
26 марта впервые на сцене тульского рок-клуба «М2» московская группа «Монгол Шуудан» выступит со своей сногсшибательной анархопрограммой. На концерте прозвучат песни, охватывающие весь период деятельности, а также новые песни. Начало в 20.00.
Любовь и прочее вранье
27 марта в Городском концертном зале покажут спектакль «Любовь и прочее вранье». Семейные передряги – дело житейское. Случается всякое, а за 20 лет особенно! Былая страсть, кажется, уже утихла, а налаженный быт наводит скуку. Тут-то и вмешивается случай, который меняет всё. Начало в 19.00.
Летучая мышь
28 марта на сцене Городского концертного зала покажут спектакль «Летучая мышь». «Летучая мышь» до сих не сходит с театральных сцен, оставаясь любимейшим музыкальным произведением жанра оперетты. Очарование ее радостных мелодий, их веселая танцевальность пленяют своим праздничным жизнеутверждением, а тонкий юмор и филигранная ирония, мастерски вписанные в сюжетную линию, восхищают и соединяют мелодраматический и чисто комедийный стили. Начало в 17.00.
Моя Мишель
28 марта в Concert Hall пройдет концерт российской группы «Моя Мишель». Танцевальный поп, модный и смелый с магнетическим голосом Тани Ткачук и душещипательными текстами. Начало в 19.00.
Мужчины по вызову
Более подробная информация о других событиях доступна в афише Myslo-кассы.