Летом 2025 года его взяли под стражу.

Прокуратура Тульской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игоря Сиунова.

В июне–июле 2023 года бывший чиновник получил от руководителей одной из организаций взятку в размере 800 тысяч рублей. Взамен он обещал заключить договор субподряда на дорожные работы в Арсеньевском районе.

С июня по декабрь 2024 года Сиунов получил еще одну взятку в три миллиона рублей. За эти деньги чиновник обещал содействовать тем же руководителям в заключении госзаказов и субподрядных договоров на дорожное строительство в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-замминистра транспорта Игоря Сиунова задержали по делу о мошенничестве. Двое бизнесменов, дававших взятки, будут находиться под домашним арестом аналогичный срок. В 2017 году чиновника назначили заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.