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Мужчины по вызову

Мужчины по вызову

29 марта в Городском концертном зале покажут суперкомедию для взрослых «Мужчины по вызову». Если Вам скучно и одиноко – обращайтесь в контору «Горячий Шоколад»!
 

Там Вы сможете погрузиться в мир настоящих мужчин и весело провести досуг, воплощая все Ваши тайные желания. Но никогда не знаешь, куда заведет тебя случай. Герои, попадая в невероятно смешные ситуации, дарят зрителям яркие эмоции, зажигательный стриптиз, смех до слез и невероятное удовольствие!
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
29 марта 2021, понедельник
19:00
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24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Mgzavrebi
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18 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Дуэт Кювет
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3 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
60 ударов сердца
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12 апреля, понедельник 19:15
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Мужчины по вызову
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29 марта, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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