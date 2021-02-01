Мужчины по вызову
29 марта в Городском концертном зале покажут суперкомедию для взрослых «Мужчины по вызову». Если Вам скучно и одиноко – обращайтесь в контору «Горячий Шоколад»!
Там Вы сможете погрузиться в мир настоящих мужчин и весело провести досуг, воплощая все Ваши тайные желания. Но никогда не знаешь, куда заведет тебя случай. Герои, попадая в невероятно смешные ситуации, дарят зрителям яркие эмоции, зажигательный стриптиз, смех до слез и невероятное удовольствие!
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
29 марта 2021, понедельник
19:00
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
12 апреля, понедельник 19:15
₽ Билеты: 200-350 ₽
29 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽