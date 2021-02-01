29 марта в Городском концертном зале покажут суперкомедию для взрослых «Мужчины по вызову». Если Вам скучно и одиноко – обращайтесь в контору «Горячий Шоколад»!

Там Вы сможете погрузиться в мир настоящих мужчин и весело провести досуг, воплощая все Ваши тайные желания. Но никогда не знаешь, куда заведет тебя случай. Герои, попадая в невероятно смешные ситуации, дарят зрителям яркие эмоции, зажигательный стриптиз, смех до слез и невероятное удовольствие!