Любовь и прочее вранье
27 марта в Городском концертном зале покажут спектакль «Любовь и прочее вранье». Семейные передряги – дело житейское. Случается всякое, а за 20 лет особенно! Былая страсть, кажется, уже утихла, а налаженный быт наводит скуку. Тут-то и вмешивается случай, который меняет всё.
Сергей и Ирина давно женаты. Они настолько хорошо изучили друг друга, что удивляться уже, казалось бы, нечему. Но в этот день что-то пошло не так… Так все-таки «Всем правит Великий Случай» или «Люди сами кузнецы своего счастья»?
В ролях: Юлия Меньшова, Иван Колесников, Сергей Колесников, Василий Кортуков, Софья Шуткина.
Юлия Меньшова – советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер, театральный режиссёр. Лауреат российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий ток-шоу». Ведущая телепередач «Наедине со всеми», «Сегодня вечером»
на Первом канале. Роли в кино: «Между нами, девочками», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Большая любовь», «Седьмая жертва», «Женщины на грани» и др.
Сергей Колесников – актёр театра и кино, ведущий. Сергея Колесникова можно увидеть в таких фильмах, как: «Людмила Гурченко», «Чёрное море» | Black Sea (Великобритания), «Тайны института благородных девиц», «Крепкий орешек» (США), «Преступление по наследству», «Шапито-шоу»,
«Чокнутая», «Дальнобойщики-3», «Замерзшие души» | Cold Souls (США, Франция), «Улики» и др.
Василий Кортуков – актёр российского кино и театра, получивший известность после работы в кинокомедии «Горько!» и сериале «Ольга», где сыграл одного из самых колоритных персонажей телекомедии Юргена, образ которого хорошо известен и понятен зрителям по всей стране.
Иван Колесников – актёр театра и кино, известный широкому зрителю по главным ролям в полнометражных картинах «Конец прекрасной эпохи», «Анна Каренина», «Крылья империи», «Движение вверх», «Союз спасения», «Скажи что-нибудь хорошее», «Матрёшка» и многие другие.
Софья Шуткина – актриса кино. В багаже актрисы такие фильмы, как «Ведьма», «Молодежка», «Колодец забытых желаний», «Грани любви», «Брачные игры», «На краю», «Сила обстоятельств», «Матрёшка» и др.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
27 марта 2021, суббота
19:00
23 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
4 апреля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 700-2500 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
18 апреля - 10 мая