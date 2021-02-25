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На предприятиях Новомосковска отметили День защитника Отечества

На предприятиях Новомосковска отметили День защитника Отечества

23 февраля – символ доблести и мужества, преданности и любви к Отчизне. В этот день с чувством гордости вспоминают победы воинов и славную историю России.

В преддверии праздника в Новомосковске прошли традиционные возложения. На новомосковском «Оргсинтезе» памятные мероприятия традиционно проходят у Вечного огня на территории предприятия.

Работники компании собрались у стелы в сквере Ветеранов, чтобы возложить цветы и почтить минутой молчания память тех, кто в далеком 1941 году прямо с завода ушел на фронт защищать Родину от фашистских захватчиков.

На свой подшефный мемориал в деревне Малое Колодезное с цветами пришли сотрудники компании «Полипласт Новомосковск». Ежегодно здесь проводятся торжественные мероприятия с участием учеников 23-й школы, работников предприятий и представителей Спасского управления администрации муниципального образования город Новомосковск. Предварительно работники завода провели расчистку территории мемориального комплекса.

Каждый год в компании «Полипласт Новомосковск» руководство завода и представители профсоюзной организации отдают дань уважения участникам боевых действий, работающим на заводе. В торжественной обстановке накануне праздника со словами благодарности и поздравлением к собравшимся обратился генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» А. Ф. Ковалёв. Он пожелал всем здоровья, бодрости духа, мира, добра и благополучия и вручил памятные подарки.

Праздничные мероприятия продолжились в городском Дворце культуры, где состоялся торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества, и возложением цветов к воинским мемориалам и захоронениям города Новомосковска.

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сегодня, в 10:05
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