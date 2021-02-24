новости
новости
Регистрация
В Туле откроется выставка работ уличных художников

В Туле откроется выставка работ уличных художников

Экспозиция под названием «Харвест» будет открыта для посетителей с 27 февраля.

В Туле пройдет выставка перспективных андеграунд-художников города под названием «Харвест». Это будет уникальный опыт как для самих творцов, так и для зрителей. Авторы попытаются перенести уличную волну в стены Выставочного зала, а гостям предстоит по-новому взглянуть на современное искусство, научиться читать городские стены как полотна картин.

«Харвест» в переводе с английского означает «сбор урожая». Новая выставка станет собранием того, что уличные художники достигли за годы развития. Это переосмысление граффити-культуры, своеобразная отдача от участников андеграундного движения и способ показать, что такое искусство должно быть на улицах городов.

Окунуться в мир андеграундной культуры можно будет с 27 февраля в Выставочном зале (Красноармейский пр., 16).

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 07:44 +2
Другие статьи по темам
Событие
андеграундные художникиуличные художникикультуравыставка
Место
ТулаВыставочный зал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На расчистку рек в Тульской области в 2020 году потратили около 100 млн рублей
На расчистку рек в Тульской области в 2020 году потратили около 100 млн рублей
Погода в Туле 25 февраля: снег с дождем и оттепель
Погода в Туле 25 февраля: снег с дождем и оттепель
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.