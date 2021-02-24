В Туле откроется выставка работ уличных художников

Экспозиция под названием «Харвест» будет открыта для посетителей с 27 февраля.

В Туле пройдет выставка перспективных андеграунд-художников города под названием «Харвест». Это будет уникальный опыт как для самих творцов, так и для зрителей. Авторы попытаются перенести уличную волну в стены Выставочного зала, а гостям предстоит по-новому взглянуть на современное искусство, научиться читать городские стены как полотна картин.

«Харвест» в переводе с английского означает «сбор урожая». Новая выставка станет собранием того, что уличные художники достигли за годы развития. Это переосмысление граффити-культуры, своеобразная отдача от участников андеграундного движения и способ показать, что такое искусство должно быть на улицах городов.