На расчистку рек в Тульской области в 2020 году потратили около 100 млн рублей

Фото: пресс-служба регионального правительства.

Об этом стало известно на оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» в этом году планируют завершить расчистку русел рек Оки в Белеве и Упы в Одоеве.

По поручению Алексея Дюмина в 2019 году было заключено соглашение с Росводресурсами по финансированию проекта из федерального бюджета. На расчистку рек в 2020 году потратили около 100 млн рублей.

– При расчистке русел рек, которые проходят через муниципальные образования, необходимо учитывать возможность обустройства пляжных зон. В преддверии летнего сезона с таким запросом к нам обращаются жители региона, – отметил Алексей Дюмин.

Также стало известно, что в Росводресурсы направлены дополнительные заявки на финансирование расчистки рек Скниги в Заокском районе, Дона в Епифани, Шиворони в Киреевском районе.