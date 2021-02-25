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На расчистку рек в Тульской области в 2020 году потратили около 100 млн рублей
Фото: пресс-служба регионального правительства.

На расчистку рек в Тульской области в 2020 году потратили около 100 млн рублей

Об этом стало известно на оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» в этом году планируют завершить расчистку русел рек Оки в Белеве и Упы в Одоеве.
 
По поручению Алексея Дюмина в 2019 году было заключено соглашение с Росводресурсами по финансированию проекта из федерального бюджета. На расчистку рек в 2020 году потратили около 100 млн рублей.
 
– При расчистке русел рек, которые проходят через муниципальные образования, необходимо учитывать возможность обустройства пляжных зон. В преддверии летнего сезона с таким запросом к нам обращаются жители региона, – отметил Алексей Дюмин.
 
Также стало известно, что в Росводресурсы направлены дополнительные заявки на финансирование расчистки рек Скниги в Заокском районе, Дона в Епифани, Шиворони в Киреевском районе. 

 

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