На фото Анастасия Петрухина, «Вице-миссис Россия Европа 2020», топ-10 «Миссис Россия мира 2020».
Замужних тулячек приглашают на кастинг конкурса «Миссис Тульская область — 2021»
Кастинг состоится 27 февраля в 12.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, офис 212.
Модельное агентство Gold Models – официальное представительство всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия – Вселенная» в Туле – приглашает на кастинг областного конкурса красоты и грации «Миссис Тульская область – 2021».
На кастинг ждут замужних женщин 18+, наличие детей приветствуется! Всех участниц ожидает насыщенная программа:
- мастер-класс по дефиле,
- мастер-класс по фотопозированию,
- конкурсная фото-, видеосессия,
- репетиции и подготовка к конкурсу,
- просмотр творческих номеров (по желанию участниц),
- модный показ,
- яркое финальное шоу.
У всех тулячек есть прекрасная возможность заявить о себе и своих достижениях, получить шанс представить свой город и страну на лучших мировых конкурсах красоты. Прием анкет на официальном сайте агентства.
Предварительная регистрация обязательна! Запись на кастинг по тел.: 8-903-840-41-33 и 38-41-33.
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