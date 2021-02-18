Замужних тулячек приглашают на кастинг конкурса «Миссис Тульская область — 2021»

На фото Анастасия Петрухина, «Вице-миссис Россия Европа 2020», топ-10 «Миссис Россия мира 2020».

Кастинг состоится 27 февраля в 12.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, офис 212.

Модельное агентство Gold Models – официальное представительство всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия – Вселенная» в Туле – приглашает на кастинг областного конкурса красоты и грации «Миссис Тульская область – 2021».

На кастинг ждут замужних женщин 18+, наличие детей приветствуется! Всех участниц ожидает насыщенная программа:

мастер-класс по дефиле,

мастер-класс по фотопозированию,

конкурсная фото-, видеосессия,

репетиции и подготовка к конкурсу,

просмотр творческих номеров (по желанию участниц),

модный показ,

яркое финальное шоу.

У всех тулячек есть прекрасная возможность заявить о себе и своих достижениях, получить шанс представить свой город и страну на лучших мировых конкурсах красоты. Прием анкет на официальном сайте агентства.

Предварительная регистрация обязательна! Запись на кастинг по тел.: 8-903-840-41-33 и 38-41-33.