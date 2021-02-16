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Шеф Константин Ивлев ищет себе помощника среди тульских школьников
Фото из архива Myslo.

Шеф Константин Ивлев ищет себе помощника среди тульских школьников

Знаменитый повар и Российское движение школьников (РДШ) запустили новый совместный проект.

Российское движение школьников (РДШ) совместно с шеф-поваром Константином Ивлевым запустили Всероссийский конкурс «РДШеф моего региона» на соискание должности помощника знаменитого шеф-повара по проекту «Шеф в школе».

Проект «Шеф в школе» Российское движение школьников запустило осенью 2020 года. Их цель - выяснить реальное положение дел в школьном питании и предложить ряд решений. К участию в проекте РДШ привлекло знаменитого шеф-повара Константина Ивлева, который создал свой вариант школьного меню.

Константин Ивлев:

– Проект «Шеф в школе» шагает по стране. Благодаря вам мы узнаем, каким является школьное питание сегодня и каким оно должно быть. Я подумал о том, что мне очень нужна ваша помощь. У каждого шеф-повара есть свой помощник, юный падаван. Поэтому мы вместе с РДШ запускаем конкурс «РДШеф моего региона». Сними видео, презентуй себя, приготовь блюдо из полезных продуктов и расскажи, почему именно ты должен стать региональным РДШефом. У тебя появится шанс вместе со мной поехать в одну из школ и лично поучаствовать в перезагрузке питания!

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева:

Ирина Плещева

– Для того чтобы стать претендентом на роль помощника Контантина Ивлева, участникам необходимо выложить смонтированное видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #РДШ #РДШеф и #ШефВШколе до 28 февраля включительно. На самом видео необходимо представиться, рассказать, почему именно ты подходишь на роль помощника известного шеф-повара, и приготовить какое-нибудь блюдо. Итоги конкурса будут объявлены 2 марта в официальной группе РДШ «ВКонтакте».


Автор лучшего ролика от каждого региона получит приз от Российского движения школьников.

Обращение Константина Ивлева:

 

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 14:54 −3
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