Кинотеатр «Синема Парк» представил самые интересные события на выходные

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

C 5 декабря смотрите отреставрированные мультфильмы от киностудии «Союзмультфильм»! Специалисты киностудии восстановили вручную и тщательно оцифровали такие известные мультфильмы, как «Снежная королева», «Двенадцать месяцев», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты», «Щелкунчик» и многие другие.

6 декабря прямая трансляция матча «Тоттенхэм» – «Арсенал» на стадионе «Хотспур Стэдиум».

«Серебряные коньки» (6+)

9 декабря премьера приключенческого фэнтези «Серебряные коньки». 1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров.