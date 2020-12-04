Кинотеатр «Синема Парк» представил самые интересные события на выходные
Теперь у туляков появился прекрасный повод сходить в кино!
Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
Мультфильмы от киностудии «Союзмультфильм» (0+)
C 5 декабря смотрите отреставрированные мультфильмы от киностудии «Союзмультфильм»! Специалисты киностудии восстановили вручную и тщательно оцифровали такие известные мультфильмы, как «Снежная королева», «Двенадцать месяцев», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты», «Щелкунчик» и многие другие.
Прямая трансляция матча «Тоттенхэм» – «Арсенал» (18+)
6 декабря прямая трансляция матча «Тоттенхэм» – «Арсенал» на стадионе «Хотспур Стэдиум».
«Серебряные коньки» (6+)
9 декабря премьера приключенческого фэнтези «Серебряные коньки». 1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров.
Расписание и билеты онлайн по ссылке.
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