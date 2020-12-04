Раскрыта тайна монолита в тульских Кондуках

Стоп-кадр видео.

Ранее мы сообщали о том, что в Кондуках появился обелиск из нержавеющей стали, совсем как в пустыне штата Юта (США), в Румынии, а затем и в Калифорнии (США).

Сегодня на YouTube опубликовали видеоролик, в котором НОЦ «ТулаТЕХ» рассказывает о том, что стальная призма появилась из-за «ошибки лаборанта», которая произошла во время «эксперимента с квантовыми скачками».

«Эксперименты с квантовыми скачками непредсказуемы, и из-за ошибки лаборанта объект был некорректно отправлен сначала в США, потом в Румынию. Вчера объект, который ученые между собой называли „Объект-542“, удалось вернуть на экспериментальный полигон „ТулаТех“ в Кондуках», — сказано в видео.