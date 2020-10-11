«Пустите меня на танцпол»: HammAli & Navai выступят в Туле
14 ноября в рамках празднования дня рождения Concert Hall выступят авторы мегахитов «Прятки», «Девочка-война» и «Пустите меня на танцпол» — HammAli & Navai.
Дуэт мощно заявил о себе в 2018 году и с тех пор активно штурмует всевозможные чарты.
В 2020 году музыканты отправляются в масштабный тур, чтобы взбодрить поклонников горячими танцевальными вечеринками и яркими новыми треками.
Александр Алиев и Наваи Бакиров для совместного творчества выбрали модное нынче направление — рэп в сочетании с легкими танцевальными ритмами и качающими битами.
Отличительная черта этого творческого тандема — трогательная лирика о любви. Парни по-мужски лаконично, но при этом очень емко и красиво рассказывают в своих песнях о чувствах.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
-
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
-
Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
-
Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
-
Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,вс.: 10.00−19.00