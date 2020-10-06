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«Кофе — мой друг, музыка — мой drug»: группа «Нервы» приезжает в Тулу

«Кофе — мой друг, музыка — мой drug»: группа «Нервы» приезжает в Тулу

6 ноября в ДК Туламашзавода пройдет концерт группы «Нервы». Начало в 19.00.

6 ноября в ДК Туламашзавода пройдет концерт группы «Нервы». В 2020 году рок-группе «Нервы» исполняется 10 лет. За это время коллектив превратился в настоящую крепкую банду, которая исколесила на своем фирменном автобусе всю Россию, Украину, Беларусь, Казахстан и Европу.

Сейчас «Нервы», во главе с неизменным лидером Женей Мильковским, – это уже не будущее рок-музыки, а рок сегодняшний, ведущий за собой целое поколение слушателей, неравнодушных к судьбе живой музыки в нашей стране.

Отдельная глава творчества группы – это клипы. В последнее время Женя Мильковский сам пишет сценарии и сам же выступает режиссером. Клипы «Самый дорогой человек» и «Зажигалки» набрали миллионы просмотров в YouTube и являются примером не только профессиональной работы с видеоматериалом, но и указывают на хороший вкус и широкий кругозор.
 

Но за эти десять лет не всё было так гладко. Были взлеты и падения. Одно оставалось неизменным – это трудолюбие, уважение к музыке и неиссякаемый талант Жени Мильковского, у которого всегда найдется та самая песня, которая попадет прямо в сердце миллионов слушателей. «Нервы» любят, и «Нервы» любят в ответ. Их песни тому доказательство.
 
6 ноября в ДК Туламашзавода группа «Нервы» собирает всех поклонников, чтобы громко отпраздновать свой юбилей и вспомнить, с чего всё начиналось. Женя Мильковский обещает появиться в неожиданном амплуа, а еще – что будущее шоу не оставит никого равнодушным.
 
Приготовьтесь открыть новую главу любимой группы и войти в историю рок-музыки вместе со всеми!
 
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 22:36 0
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