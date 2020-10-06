«Кофе — мой друг, музыка — мой drug»: группа «Нервы» приезжает в Тулу

6 ноября в ДК Туламашзавода пройдет концерт группы «Нервы». В 2020 году рок-группе «Нервы» исполняется 10 лет. За это время коллектив превратился в настоящую крепкую банду, которая исколесила на своем фирменном автобусе всю Россию, Украину, Беларусь, Казахстан и Европу.

Сейчас «Нервы», во главе с неизменным лидером Женей Мильковским, – это уже не будущее рок-музыки, а рок сегодняшний, ведущий за собой целое поколение слушателей, неравнодушных к судьбе живой музыки в нашей стране.

Отдельная глава творчества группы – это клипы. В последнее время Женя Мильковский сам пишет сценарии и сам же выступает режиссером. Клипы «Самый дорогой человек» и «Зажигалки» набрали миллионы просмотров в YouTube и являются примером не только профессиональной работы с видеоматериалом, но и указывают на хороший вкус и широкий кругозор.

Но за эти десять лет не всё было так гладко. Были взлеты и падения. Одно оставалось неизменным – это трудолюбие, уважение к музыке и неиссякаемый талант Жени Мильковского, у которого всегда найдется та самая песня, которая попадет прямо в сердце миллионов слушателей. «Нервы» любят, и «Нервы» любят в ответ. Их песни тому доказательство.

6 ноября в ДК Туламашзавода группа «Нервы» собирает всех поклонников, чтобы громко отпраздновать свой юбилей и вспомнить, с чего всё начиналось. Женя Мильковский обещает появиться в неожиданном амплуа, а еще – что будущее шоу не оставит никого равнодушным.

Приготовьтесь открыть новую главу любимой группы и войти в историю рок-музыки вместе со всеми!

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