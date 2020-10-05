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Нервы

Нервы

6 ноября в ДК «Туламашзавод» пройдет концерт группы «Нервы». В 2020 году рок-группе «Нервы» исполняется 10 лет. За это время коллектив превратился в настоящую крепкую банду, которая исколесила на своём фирменном автобусе всю Россию, Украину, Беларусь, Казахстан и Европу.

Сейчас «Нервы», во главе с неизменным лидером Женей Мильковским, – это уже не будущее рок-музыки, а рок сегодняшний, ведущий за собой целое поколение слушателей, неравнодушных к судьбе живой музыки в нашей стране.

Отдельная глава творчества группы – это клипы. В последнее время Женя Мильковский сам пишет сценарии и сам же выступает режиссёром. Клипы «Самый дорогой человек» и «Зажигалки» набрали миллионы просмотров в YouTube и являются примером не только профессиональной работы с видеоматериалом, но и указывают на хороший вкус и широкий кругозор.
 

Но за эти 10 лет не всё было так гладко. Были свои взлёты и свои падения. Одно оставалось неизменным – это трудолюбие, уважение к музыке, и неиссякаемый талант Жени Мильковского, у которого всегда найдётся та самая песня, которая попадёт прямо в сердце миллионов слушателей. «Нервы» любят и «Нервы» любят в ответ. Их песни тому доказательство.
 
6 ноября в ДК «Туламашзавод» группа «Нервы» собирает всех поклонников, чтобы громко отпраздновать свой юбилей и вспомнить, с чего всё начиналось! Женя Мильковский обещает появиться в неожиданном амплуа и, что будущее шоу не оставит никого равнодушным.
 
Приготовьтесь открыть новую главу любимой группы и войти в историю рок-музыки вместе со всеми!
 

Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
6 ноября 2020, пятница
19:00
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Касса
Laber Band
Купить билет
8 ноября, воскресенье 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Слот
Купить билет
4 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Папа
Купить билет
19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
12 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Блондинка КсЮ
Купить билет
5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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