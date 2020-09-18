новости
новости
Регистрация
В Богородицком дворце-музее тулякам покажут вещи наследников царского престола
Фото: 4.bp.blogspot.com

В Богородицком дворце-музее тулякам покажут вещи наследников царского престола

Новая выставка составлена из экспонатов, хранящихся в Петергофе, и посвящена традициям и методам воспитания монарших отпрысков.

В пятницу, 25 сентября, в Богородицком дворце-музее откроется выставка из фондов Государственного музея-заповедника «Петергоф». Она познакомит всех желающих с традициями и методами воспитания царских наследников.

Отношение к детям и детству, ежедневные ритуалы и церемонии, вопросы образования, досуга и устройства личной жизни рассматриваются через призму истории Петергофа, где проходило детство нескольких поколений великих князей.

На выставке представлены 269 предметов: живопись, предметы декоративно-прикладного искусства, литература, атрибуты письма и чтения, старинный спортивный инвентарь, а также предметы, принадлежавшие великим князьям – наследникам российского престола.

Местом проведения выставки Богородицкий дворец-музей и парк выбран не случайно. Воспитанию и образованию побочного сына Алексея Бобринского императрица Екатерина II уделяла особое внимание. Несколько поколений детей графов Бобринских воспитывались вместе с великими князьями – Бобринских и Романовых связывали тесные семейные узы.

Выставка продлится до 14 декабря.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:33 +2
Другие статьи по темам
Событие
выставкаэкспонаты из фондов ПетергофаБогородицкий дворец-музей и паркПетергоф
Место
Тульская областьБогородицк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Супругу экс-прокурора Тульской области подозревают в махинациях с фиктивным трудоустройством
Супругу экс-прокурора Тульской области подозревают в махинациях с фиктивным трудоустройством
На Косой Горе построят крытый футбольный манеж
На Косой Горе построят крытый футбольный манеж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.