В Богородицком дворце-музее тулякам покажут вещи наследников царского престола

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Новая выставка составлена из экспонатов, хранящихся в Петергофе, и посвящена традициям и методам воспитания монарших отпрысков.

В пятницу, 25 сентября, в Богородицком дворце-музее откроется выставка из фондов Государственного музея-заповедника «Петергоф». Она познакомит всех желающих с традициями и методами воспитания царских наследников.

Отношение к детям и детству, ежедневные ритуалы и церемонии, вопросы образования, досуга и устройства личной жизни рассматриваются через призму истории Петергофа, где проходило детство нескольких поколений великих князей.

На выставке представлены 269 предметов: живопись, предметы декоративно-прикладного искусства, литература, атрибуты письма и чтения, старинный спортивный инвентарь, а также предметы, принадлежавшие великим князьям – наследникам российского престола.

Местом проведения выставки Богородицкий дворец-музей и парк выбран не случайно. Воспитанию и образованию побочного сына Алексея Бобринского императрица Екатерина II уделяла особое внимание. Несколько поколений детей графов Бобринских воспитывались вместе с великими князьями – Бобринских и Романовых связывали тесные семейные узы.