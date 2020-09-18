На Косой Горе построят крытый футбольный манеж

Фото: пресс-служба городской администрации.

На Косой Горе появится крытый футбольный манеж, сообщает пресс-служба городской администрации.



Арену на улице Генерала Горшкова начали строить в начале августа. Сегодня там уже есть фундамент и подготовлено щебеночное основание под футбольное поле.

Строительство идет с опережением графика – застройщик обещает сдать объект уже в июле следующего года.

В манеже будут тренироваться спортсмены из МБУ СШ «Арсенал» и жители города.