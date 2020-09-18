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На Косой Горе построят крытый футбольный манеж
Фото: пресс-служба городской администрации.

На Косой Горе построят крытый футбольный манеж

Срок сдачи объекта – июль следующего года.

На Косой Горе появится крытый футбольный манеж, сообщает пресс-служба городской администрации.

Арену на улице Генерала Горшкова начали строить в начале августа. Сегодня там уже есть фундамент и подготовлено щебеночное основание под футбольное поле.
 
Строительство идет с опережением графика – застройщик обещает сдать объект уже в июле следующего года. 
 
В манеже будут тренироваться спортсмены из МБУ СШ «Арсенал» и жители города. 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 17:00 +3
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