Фото: пресс-служба городской администрации.
На Косой Горе построят крытый футбольный манеж
Срок сдачи объекта – июль следующего года.
На Косой Горе появится крытый футбольный манеж, сообщает пресс-служба городской администрации.
Арену на улице Генерала Горшкова начали строить в начале августа. Сегодня там уже есть фундамент и подготовлено щебеночное основание под футбольное поле.
Строительство идет с опережением графика – застройщик обещает сдать объект уже в июле следующего года.
В манеже будут тренироваться спортсмены из МБУ СШ «Арсенал» и жители города.
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