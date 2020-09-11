Тулякам предлагают прикоснуться к одному из древнейших искусств

Фото с сайта pexels.com.

Это спектакль-семинар, спектакль-лаборатория, спектакль-исследование, в котором артисты вместе со зрителем исследуют тему отношений двух различных миров: мира мужчин и мира женщин.

Волшебная возможность для мужчин увидеть мир глазами женщины, а женщинам – глазами мужчин. Слёзная комедия для мужчин и женщин о том, как Паша и Люба поняли, что они очень любят друг друга.

Спектакль «Я – СЧАСТЬЕ» – наглядное пособие о том, как жить счастливо и в любви. Этот спектакль для вас, если:

Вы женщина или мужчина;

Вы любите или любимы;

Вы муж или жена;

Вы любитель театральной магии;

Вы хотите стать счастливым или счастливой.

Вы можете купить билеты онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам: