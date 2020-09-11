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Тулякам предлагают прикоснуться к одному из древнейших искусств
Фото с сайта pexels.com.

Тулякам предлагают прикоснуться к одному из древнейших искусств

18 октября в ресторанном комплексе «Пряности & Радости» состоится спектакль «Я – СЧАСТЬЕ». Начало в 18.00.

Это спектакль-семинар, спектакль-лаборатория, спектакль-исследование, в котором артисты вместе со зрителем исследуют тему отношений двух различных миров: мира мужчин и мира женщин.
 
Волшебная возможность для мужчин увидеть мир глазами женщины, а женщинам – глазами мужчин. Слёзная комедия для мужчин и женщин о том, как Паша и Люба поняли, что они очень любят друг друга.
 
Спектакль «Я – СЧАСТЬЕ» – наглядное пособие о том, как жить счастливо и в любви. Этот спектакль для вас, если:
 
  • Вы женщина или мужчина;
  • Вы любите или любимы;
  • Вы муж или жена;
  • Вы любитель театральной магии;
  • Вы хотите стать счастливым или счастливой.
Вы можете купить билеты онлайн:
 
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 14:09 +4
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