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Тулякам предлагают прикоснуться к одному из древнейших искусств
18 октября в ресторанном комплексе «Пряности & Радости» состоится спектакль «Я – СЧАСТЬЕ». Начало в 18.00.
Это спектакль-семинар, спектакль-лаборатория, спектакль-исследование, в котором артисты вместе со зрителем исследуют тему отношений двух различных миров: мира мужчин и мира женщин.
Волшебная возможность для мужчин увидеть мир глазами женщины, а женщинам – глазами мужчин. Слёзная комедия для мужчин и женщин о том, как Паша и Люба поняли, что они очень любят друг друга.
Спектакль «Я – СЧАСТЬЕ» – наглядное пособие о том, как жить счастливо и в любви. Этот спектакль для вас, если:
- Вы женщина или мужчина;
- Вы любите или любимы;
- Вы муж или жена;
- Вы любитель театральной магии;
- Вы хотите стать счастливым или счастливой.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,вс.: 10.00−19.00