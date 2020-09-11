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Молодёжка «Арсенала» одержала победу в матче со сверстниками из «Спартака»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Молодёжка «Арсенала» одержала победу в матче со сверстниками из «Спартака»

Решающий гол туляки забили с пенальти на 89-й минуте встречи.

В Туле, на стадионе ДЮСШ «Арсенал» состоялась встреча дублирующего состава оружейников и молодежки московского «Спартака». Судил матча Дмитрий Прокопов из Волгограда.

Молодые туляки вышли на поле следующим составом: Мухин, Суханов, Ходеев, Ломакин, Глойдман, Шехов (Приходной, 90+), Баныкин, Поляков (Хабибов, 78), Уридия, Тузиков (Полях, 63), Лейбин.

Состав молодёжки «Спартака»: Волков, Моргунов, Толстопятов, Саумов (Шайхтдинов, 63), Генчу, Сунгатулин (Сайгушев, 83), Мельников (Трифонов, 83), Шильцов, Данилин (Пилипенко, 46), Лошков (Трапицын, 72), Кутателадзе (Голятов, 66).

Предупреждения получили Саумов (52), Тузиков (53), Голятов (67), Шайхтдинов (69), Уридия (76). На 88-й минуте за второе предупреждение был удален Уридия.

Решить исход матча удалось на последней минуте основного времени – Лейбин в штрафной гостей получил удар по ногам и судья назначил пенальти. Шехов хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый – встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу туляков.

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