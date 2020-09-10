ЛитераТула 2020

Вас ждут встречи с писателями, иллюстраторами, переводчиками, театральные постановки, творческие мастер-классы, презентации новинок и большая книжная ярмарка. В этом году, впервые в истории фестиваля, в нём примут участие и «взрослые» писатели, просветители, поэты.

Все мероприятия фестиваля будут проходить строго в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими рекомендациями и ограничениями.

Ознакомиться с полной программой фестиваля можно по ссылке

Вход свободный! До встречи на фестивале!