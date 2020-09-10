ЛитераТула 2020
С 11 по 13 сентября на территории творческого индустриального кластера «Октава» пройдет ежегодный фестиваль детской книги «ЛитераТула».
Вас ждут встречи с писателями, иллюстраторами, переводчиками, театральные постановки, творческие мастер-классы, презентации новинок и большая книжная ярмарка. В этом году, впервые в истории фестиваля, в нём примут участие и «взрослые» писатели, просветители, поэты.
Все мероприятия фестиваля будут проходить строго в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими рекомендациями и ограничениями.
Ознакомиться с полной программой фестиваля можно по ссылке.
Вход свободный! До встречи на фестивале!
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
11 сентября 2020, пятница
12:00
12 сентября 2020, суббота
12:00
13 сентября 2020, воскресенье
12:00
26 сентября, суббота 21:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
12 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 550 ₽