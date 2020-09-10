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ЛитераТула 2020

ЛитераТула 2020

С 11 по 13 сентября на территории творческого индустриального кластера «Октава» пройдет ежегодный фестиваль детской книги «ЛитераТула».
 
Вас ждут встречи с писателями, иллюстраторами, переводчиками, театральные постановки, творческие мастер-классы, презентации новинок и большая книжная ярмарка. В этом году, впервые в истории фестиваля, в нём примут участие и «взрослые» писатели, просветители, поэты.
Все мероприятия фестиваля будут проходить строго в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими рекомендациями и ограничениями.
 
Ознакомиться с полной программой фестиваля можно по ссылке.
Вход свободный! До встречи на фестивале!
 

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
11 сентября 2020, пятница
12:00
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12 сентября 2020, суббота
12:00
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13 сентября 2020, воскресенье
12:00
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Касса
Игра
Купить билет
26 сентября, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Ундервуд
Купить билет
16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Дора
Купить билет
8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Заточка
Купить билет
12 сентября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Коля Маню
Купить билет
18 сентября, пятница 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 550 ₽
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