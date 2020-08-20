В Туле наркоторговец получил 16 лет колонии строгого режима

Изображение vero_vig_050 с сайта Pixabay.

Общий вес изъятых у него наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров составил более 1,5 кг.

В Привокзальном районном суде на основании вердикта присяжных вынесли приговор 48-летнему туляку. Мужчине вменялись: покушение на незаконный сбыт и сбыт психотропных веществ в крупном размере, незаконное хранение наркотических средств в значительном размере, незаконное хранение прекурсоров психотропных веществ в особо крупном размере.

В марте — апреле 2019 года мужчина у себя дома хранил запрещенные к свободному обороту вещества и изготавливал амфетамин.

«Приготовленную смесь наркоторговец 19 марта 2019 года продал жительнице города Тулы. В ходе обыска у наркоторговца обнаружены вещества и приспособления для приготовления амфетамина, а также готовые смеси в особо крупном размере. Общий вес изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров составил более 1,5 кг», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд приговорил обвиняемого к 16 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.