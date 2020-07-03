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Прогулки по Сиднею и японскому парку, спектакль и лекции: июльская онлайн-программа «Октавы»

Прогулки по Сиднею и японскому парку, спектакль и лекции: июльская онлайн-программа «Октавы»

«Октава» представила онлайн-программу на начало июля.

На «Октаве» стартует онлайн-курс «Вокруг света», в рамках которого 6 июля состоится экскурсия по знаменитому японскому парку Кэнроку-эн.
7 июля доктор психологических наук Светлана Пазухина прочитает онлайн-лекцию «Цвет вашего успеха», на которой слушатели узнают о воздействии цветов и цветовых гамм на подсознание человека. 9 июля известный архитектор Андрей Еренков поговорит со слушателями об архитектуре и о том, как она развивается в наше время.

10 июля искусствовед и главный редактор журнала  ММОМА «Диалог искусств» Александра Рудык проведет онлайн-лекцию «Что читать и как писать о современном искусстве». 11 июля на онлайн-площадке кластера «Октава» состоится детский онлайн-спектакль от театра «БАЧА». А 12 июля, в конце недели, лицензированный гид Сергей Яшумов устроит для желающих онлайн-экскурсию по Сиднею. 

Курс «Вокруг света». Онлайн-экскурсия в Японию. Парк Кенроку

Когда: 6 июля, понедельник, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

6 июля на «Октаве» запускается курс онлайн-экскурсий «Вокруг света», благодаря которому зрители увидят не только легендарные европейские города и страны, но и смогут прикоснуться к загадочному и величественному Востоку. Япония — первая страна цикла, по которой смогут прогуляться онлайн-гости.  
 
Парк Кэнроку-эн  — самый большой парк Канадзавы, один из трех знаменитых парков Японии. Название означает Сад шести достоинств. Изначально это был сад замка Канадзава. Парк был создан в XVII веке и открыт для публики в 1875 году. На территории в 25 акров расположено почти девять тысяч деревьев, 183 вида цветов и других растений с прудами, водопадами, ручьями, мостами.
 
Экскурсия пройдет в онлайн-формате, ее проведет Анастасия Бушмакина — преподаватель, переводчик и экскурсовод в Японии. Анастасия проведет гостей по легендарному парку и покажет его уникальные достопримечательности. 
 

Онлайн-лекция «Цвет вашего успеха»

Когда: 7 июля, вторник, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

7 июля на «Октаве» — новая лекция от культурного центра «Типография». 
Какую цветовую гамму предпочитают творческие личности? Какие цвета любят носить люди с завышенной самооценкой, а что в своем гардеробе имеют те, у кого самооценка занижена? Можно ли изменить свою жизнь, поменяв цветовую палитру носимой одежды? На эти и другие подобные вопросы ответит доктор психологических наук Светлана Пазухина. На онлайн-лекции «Цвет вашего успеха» онлайн-гости не только узнают много интересного о влиянии цвета одежды на психологическое состояние индивида, но и смогут составить личный цветовой профиль и пройти знаменитый тест Макса Люшера. 

 

Онлайн public talk с Андреем Еренковым «А ты точно архитектор?»

Когда: 9 июля, четверг, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Как устроена сфера градостроительства и архитектуры в России и кто за что в ней отвечает? По какой схеме работают органы архитектуры, если нет серьезных рычагов непосредственного влияния на облик городов? На эти и другие подобные вопросы 9 июля в открытой дискуссии «А ты точно архитектор» ответит Андрей Еренков — руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области, директор архитектурного форума «Зодчество VRN». 
 
Андрей расскажет о внутренней кухне архитектурного дела и о том, как с помощью маленькой команды коллег, друзей и единомышленников, без отрыва от чиновничьей текучки в Воронеже уже несколько лет создается форум «Зодчество VRN». Этот форум — одно из самых заметных и ожидаемых культурных событий Воронежа и одно из крупнейших событий в сфере архитектуры в России. 
 

Онлайн-лекция «Как писать и что читать о современном искусстве?» 

Когда: 10 июля, пятница, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

10 июля на «Октаве» искусствовед и главный редактор журнала  ММОМА «Диалог искусств» Александра Рудык прочитает онлайн-лекцию «Что читать и как писать о современном искусстве» в рамках курса Московского музея современного искусства и журнала «Диалог искусств». 
 
На лекции Александра расскажет о том, какие бывают культурные сми и как современное стремление к «горизонтальным структурам» отразилось на них. Что читать по интересам, а из каких медиа-ресурсов можно сложить достаточно полную картину мира искусства.  А также даст несколько практичных советов начинающим авторам.
 

Онлайн-спектакль «Фрида в царстве зверей»

Когда: 11 июля, суббота, 17.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

11 июля на онлайн-площадке кластера «Октава» состоится детский онлайн-спектакль от театра «БАЧА».    
 
Спектакль «Фрида в царстве зверей» расскажет юным онлайн-гостям о том, как всемирно известная художница во время творческого процесса ненароком упала в мир собственного полотна. Ребята увидят отнюдь не автобиографичную историю, а фантазию о кукольной Фриде в сюре собственного воображения. Кукольная Фрида ближе к нам и рисует на полотнах не попугаев и лемуров, а голубей, медведей и собак. 
    
Все они встречаются ей в зазеркалье ее картины и помогают найти выход обратно в мир людей, по пути заряжая художницу вдохновением от чудес царства зверей. Приключения, как во сне! 
 

Курс «Вокруг света». Онлайн-экскурсия по Сиднею

Когда: 12 июля, воскресенье, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Сидней — столица австралийского штата Новый Южный Уэльс, пестрый и многоликий, самый крупный и старый город Австралии, расположенный на юго-востоке страны. Сидней был основан 26 января 1788 года Артуром Филлипом, главой первой партии британских колонистов, и назван по имени английского министра внутренних дел лорда Сидни.
 
12 июля лицензированный гид в Сиднее, Мельбурне, Кэрнсе, Дарвине, и в Тасмании (Хобарт) Сергей Яшумов устроит для онлайн-гостей кластера интереснейшею экскурсию по столице Австралии.  Сергей не только проведет по туристическим маршрутам, но и покажет достопримечательности, о которых не пишут в популярных журналах и блогах.   
 

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 13:03 0
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