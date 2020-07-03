Прогулки по Сиднею и японскому парку, спектакль и лекции: июльская онлайн-программа «Октавы»

На «Октаве» стартует онлайн-курс «Вокруг света», в рамках которого 6 июля состоится экскурсия по знаменитому японскому парку Кэнроку-эн.

7 июля доктор психологических наук Светлана Пазухина прочитает онлайн-лекцию «Цвет вашего успеха», на которой слушатели узнают о воздействии цветов и цветовых гамм на подсознание человека. 9 июля известный архитектор Андрей Еренков поговорит со слушателями об архитектуре и о том, как она развивается в наше время.

10 июля искусствовед и главный редактор журнала ММОМА «Диалог искусств» Александра Рудык проведет онлайн-лекцию «Что читать и как писать о современном искусстве». 11 июля на онлайн-площадке кластера «Октава» состоится детский онлайн-спектакль от театра «БАЧА». А 12 июля, в конце недели, лицензированный гид Сергей Яшумов устроит для желающих онлайн-экскурсию по Сиднею.

Курс «Вокруг света». Онлайн-экскурсия в Японию. Парк Кенроку

Когда: 6 июля, понедельник, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

6 июля на «Октаве» запускается курс онлайн-экскурсий «Вокруг света», благодаря которому зрители увидят не только легендарные европейские города и страны, но и смогут прикоснуться к загадочному и величественному Востоку. Япония — первая страна цикла, по которой смогут прогуляться онлайн-гости.

Парк Кэнроку-эн — самый большой парк Канадзавы, один из трех знаменитых парков Японии. Название означает Сад шести достоинств. Изначально это был сад замка Канадзава. Парк был создан в XVII веке и открыт для публики в 1875 году. На территории в 25 акров расположено почти девять тысяч деревьев, 183 вида цветов и других растений с прудами, водопадами, ручьями, мостами.

Экскурсия пройдет в онлайн-формате, ее проведет Анастасия Бушмакина — преподаватель, переводчик и экскурсовод в Японии. Анастасия проведет гостей по легендарному парку и покажет его уникальные достопримечательности.