Туляк украл припаркованный у кафе велосипед
Преступник сознался в содеянном.
В дежурную часть отдела полиции «Центральный» в Туле с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил, что в вечернее время от кафе быстрого питания на проспекте Ленина у него украли велосипед.
Сотрудниками полиции в результате проведенных оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен нигде не работающий ранее судимый 27-летний житель микрорайона Толстовские дачи.
Мужчина сознался в содеянном. Похищенный велосипед изъят и будет возвращен законному владельцу. В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.
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