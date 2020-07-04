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Туляк украл припаркованный у кафе велосипед

Туляк украл припаркованный у кафе велосипед

Преступник сознался в содеянном.

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» в Туле с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил, что в вечернее время от кафе быстрого питания на проспекте Ленина у него украли велосипед.

Сотрудниками полиции в результате проведенных оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен нигде не работающий ранее судимый 27-летний житель микрорайона Толстовские дачи.

Мужчина сознался в содеянном. Похищенный велосипед изъят и будет возвращен законному владельцу. В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. 

 

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