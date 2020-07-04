Оперштаб РПЛ опроверг слухи о коронавирусе в тульском «Арсенале»

Команда готовится к матчу с «Динамо» в обычном режиме.

Оперативный штаб РПЛ дополнительно запросил у «Арсенала» данные по тестированию и состоянию здоровья всех представителей.

На основании полученного ответа штаб подтверждил, что все представители команды, которые подали заявки на QR-коды для участия в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ, здоровы и никто из них не сдавал положительного теста на коронавирус. Команда готовится к матчу с «Динамо» в обычном режиме.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что в тульской команде есть случаи заражения COVID-19.