По каким адресам в Туле и области зарегистрирован коронавирус: карта
Публикуем адреса активных очагов COVID-19.
На сегодняшний день в Тульской области зарегистрировано 4505 случаев заболевания коронавирусом. Правительство региона составляет и ежедневно обновляет карту очагов заболеваемости.
На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы – в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан на текущий момент не отображаются.
Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку:
сегодня, в 11:29, 6 10902 0
сегодня, в 10:40, 23 17589 0
сегодня, в 10:33, 91 9008 0
вчера, в 13:55, 70 4423 -11
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