По каким адресам в Туле и области зарегистрирован коронавирус: карта

На сегодняшний день в Тульской области зарегистрировано 4505 случаев заболевания коронавирусом. Правительство региона составляет и ежедневно обновляет карту очагов заболеваемости.

На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы – в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан на текущий момент не отображаются.

Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку: