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Два тульских музея номинированы на престижную европейскую награду
Фото из архива Myslo.

Два тульских музея номинированы на престижную европейскую награду

Речь идет о Музее оружия и музее-заповеднике «Куликово поле».

Помимо музеев из Тульской области в шорт-листе на звание «Европейский музей года» еще четыре представителя России:

  • музей-квартира Лобачевского в Казанском федеральном университете,
  • музей Анатолия Зверева (AZ),
  • «Остров-град Свияжск». Музей археологического дерева «Татарская слободка»,
  • Учемский музей.
- Это очень серьезная премия, эквивалент «Оскара» в нашем мире, — цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы музея оружия Яна Соловьева. — Номинация важна для имиджа.
 
Соловьев отмечает, что эксперт из Швейцарии оценивал музей «от и до: от входа до пятого этажа».
 
– Ходил один как обычный посетитель, предупредил, что к нему никто не должен приближаться. Брал аудиогид, проверял доступность информации для людей с ограниченными возможностями, наличие шрифтов Брайля, расположение этикеток, их перевод на английский язык, электронные подписи, всё вплоть до системы освещения. И, главное, концепцию подачи информации в целом.
 
Из-за эпидемиологической ситуации в мире церемонию вручения награды перенесли на неопределенный срок.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:48 +1
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