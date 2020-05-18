Фото из архива Myslo.
Два тульских музея номинированы на престижную европейскую награду
Речь идет о Музее оружия и музее-заповеднике «Куликово поле».
Помимо музеев из Тульской области в шорт-листе на звание «Европейский музей года» еще четыре представителя России:
- музей-квартира Лобачевского в Казанском федеральном университете,
- музей Анатолия Зверева (AZ),
- «Остров-град Свияжск». Музей археологического дерева «Татарская слободка»,
- Учемский музей.
- Это очень серьезная премия, эквивалент «Оскара» в нашем мире, — цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы музея оружия Яна Соловьева. — Номинация важна для имиджа.
Соловьев отмечает, что эксперт из Швейцарии оценивал музей «от и до: от входа до пятого этажа».
– Ходил один как обычный посетитель, предупредил, что к нему никто не должен приближаться. Брал аудиогид, проверял доступность информации для людей с ограниченными возможностями, наличие шрифтов Брайля, расположение этикеток, их перевод на английский язык, электронные подписи, всё вплоть до системы освещения. И, главное, концепцию подачи информации в целом.
Из-за эпидемиологической ситуации в мире церемонию вручения награды перенесли на неопределенный срок.
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