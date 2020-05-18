Два тульских музея номинированы на престижную европейскую награду

Помимо музеев из Тульской области в шорт-листе на звание «Европейский музей года» еще четыре представителя России:

- Это очень серьезная премия, эквивалент «Оскара» в нашем мире, — цитирует РИА « Новости » представителя пресс-службы музея оружия Яна Соловьева. — Номинация важна для имиджа.

Соловьев отмечает, что эксперт из Швейцарии оценивал музей «от и до: от входа до пятого этажа».

– Ходил один как обычный посетитель, предупредил, что к нему никто не должен приближаться. Брал аудиогид, проверял доступность информации для людей с ограниченными возможностями, наличие шрифтов Брайля, расположение этикеток, их перевод на английский язык, электронные подписи, всё вплоть до системы освещения. И, главное, концепцию подачи информации в целом.

Из-за эпидемиологической ситуации в мире церемонию вручения награды перенесли на неопределенный срок.