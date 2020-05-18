В Тульской области снизилось число преступлений

Фото из архива Myslo.

Об этом свидетельствует статистика за 4 месяца 2020 года.

В январе-апреле на территории Тульской области зарегистрировано 4 365 преступлений, что на 116 меньше, чем за аналогичный период 2019 года (-2,6%).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, снизилось на 31,8% число разбойных нападений (с 22 до 15), на 16,4% грабежей (со 128 до 107), на 12,5% убийств с покушением (с 24 до 21), на 8,7% число преступных деяний, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (с 69 до 63) и на 6,3% краж (с 1 311 до 1 228).

Раскрываемость преступлений, совершенных на территории региона, составила 68%, что больше аналогичного периода 2019 года (62,4%).

За анализируемый период на 8,8% сократилось число нераскрытых преступлений (с 1 436 до 1 310). На 33% сократилось количество нераскрытых преступлений экономической направленности (с 91 до 61), количество нераскрытых мошенничеств сократилось на 25,3% (со 297 до 222).

Правоохранительными органами области выявлено 498 (+43,5%) уголовно наказуемых деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, а в сфере незаконного оборота оружия — 117 (+42,7%).

За январь-апрель 2020 года на территории региона на 4,5% уменьшилось количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (с 1 452 до 1 386), сократилось на 19,8% (с 243 до 195) число противоправных деяний, совершенных группой лиц (без и по предварительному сговору).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 9,1% снизилось число тяжких и особо тяжких преступных деяний, совершенных с участием несовершеннолетних (с 22 до 20).

На 75% сократилось количество противоправных фактов вовлечения несовершеннолетних в совершении преступлений (с 4 до 1).