Любителям рукоделия: создаем птичек с Екатериной Зерновой

В субботу, 2 мая – традиционное занятие в музее «Тульские древности», а в воскресенье, 3 мая – два урока на фотобёрдинге «На крыльях Победы. Защитные рубежи России».



Тема птиц выбрана мастером в поддержку первого онлайн-конкурса по фотонаблюдениям за пернатыми обитателями страны, который состоится 1-3 мая. В этом году научиться определять птиц или похвастаться своими знаниями в этом можно не выходя из дома.

Маститые птицелюбы будут выставлять на конкурс «На крыльях победы. Защитные рубежи России» свои фотобанки, и мы увидим обитателей Национального парка «Угра», засечных лесов в окрестностях Крапивны и куликовской степи. Начинающие орнитологи помогут жюри определить лучшую фотографию и почерпнут новые знания о наших пернатых соседях по планете.

А мастер Екатерина Зернова предложит серию фотоуроков по созданию птиц, и они смогут поселиться у каждого дома. Следите за конкурсом в ВК и FB, открывайте птичий мир и мастерите в удовольствие.



Так, 2 мая после обеда можно приступать к созданию миниатюры из шерсти милой пуночки. На Куликовом поле эта кроха зимует до середины марта. Для создания миниатюры птицы Екатерина Зернова выбрала технику сухого валяния. Задание не из простых, участникам мастер-класса понадобится несколько часов для работы, чтобы хорошо провалять поделку. Но, как и всегда, мастер подготовила пошаговый фотоурок с подробными пояснениями. Он появится в 14.00 в группе музея «Тульские древности».



3 мая начнем день с волшебства. Первый мастер-класс воскресенья мы посвятим созданию тауматропа. Это необычная очень популярная игрушка XIX - начала ХХ века. Излюбленный сюжет этой забавы - птичка, попавшая в клетку. Мы же хотим видеть всех птиц свободно парящими в небе и поющими свои свадебные песни. И на мастер-классе традиционный сюжет немного изменится. В коротком «мультфильме» о птице главная героиня будет вольготно летать.

Ближе к вечеру, после того, как участники фотобёрдинга опубликуют фотографии птиц, настанет время для еще одного урока рукоделия. Конкурс наблюдений за птицами традиционно посвящен Дню Победы. На втором мастер-классе Екатерина Зернова предлагает сделать символ мирного неба – белого голубя.