Туляки могут узнать о качестве и безопасности овощей и фруктов

Фото из архива Myslo.

Работу «горячей линии» организовало Управлением Роспотребнадзора по Тульской области. По 15 мая специалисты Управления и территориальных отделов по городам и районам области проконсультируют потребителей по вопросам нормативных требований к плодоовощной продукции, рекомендаций по выбору продуктов питания, порядке рассмотрения обращений потребителей.



Контактные телефоны «горячей линии» (понедельник – четверг с 9.00 до 12.00., с 13.00. до 18.00, пятница – до 16.45):