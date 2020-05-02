Фото из архива Myslo.
Туляки могут узнать о качестве и безопасности овощей и фруктов
Начала работу «горячая линия» по качеству плодоовощной продукции и срокам годности.
Работу «горячей линии» организовало Управлением Роспотребнадзора по Тульской области. По 15 мая специалисты Управления и территориальных отделов по городам и районам области проконсультируют потребителей по вопросам нормативных требований к плодоовощной продукции, рекомендаций по выбору продуктов питания, порядке рассмотрения обращений потребителей.
Контактные телефоны «горячей линии» (понедельник – четверг с 9.00 до 12.00., с 13.00. до 18.00, пятница – до 16.45):
- Управление Роспотребнадзора по Тульской области (4872) 37-32-57, 37-40-75;
- Алексинский территориальный отдел (48753) 4-09-30, 4-09-07;
- Ефремововский территориальный отдел (48741) 6-54-56, 6-10-11;
- Новомосковский территориальный отдел (48762) 6-42-06;
- Щекинский территориальный отдел (48751) 5-37-37.
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