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Туляки могут узнать о качестве и безопасности овощей и фруктов
Фото из архива Myslo.

Туляки могут узнать о качестве и безопасности овощей и фруктов

Начала работу «горячая линия» по качеству плодоовощной продукции и срокам годности.

Работу «горячей линии» организовало Управлением Роспотребнадзора по Тульской области. По 15 мая специалисты Управления и территориальных отделов по городам и районам области проконсультируют потребителей по вопросам нормативных требований к плодоовощной продукции, рекомендаций по выбору продуктов питания, порядке рассмотрения обращений потребителей.

Контактные телефоны «горячей линии» (понедельник – четверг с 9.00 до 12.00., с 13.00. до 18.00, пятница – до 16.45):

  •     Управление Роспотребнадзора по Тульской области (4872) 37-32-57, 37-40-75;
  •     Алексинский территориальный отдел (48753) 4-09-30, 4-09-07;
  •     Ефремововский территориальный отдел (48741) 6-54-56, 6-10-11;
  •     Новомосковский территориальный отдел (48762) 6-42-06;
  •     Щекинский территориальный отдел (48751) 5-37-37.
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