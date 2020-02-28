На фото группа The Hatters.
«Дикая Мята-2020»: все имена фестиваля и скидки на билеты до 1 марта!
Планируй своё легендарное лето уже сейчас!
«Дикая Мята-2020» — это мини-отпуск вдали от суеты и шума города, летние ночи с самыми близкими, три ярких незабываемых дня праздника и единения. Глубокое погружение в музыку, искусство и любовь. В этом году фестиваль пройдет с 19 по 21 июня.
Только до 1 марта на билеты действует лучшая цена. Успейте купить билеты для себя и своих близких!
Фестиваль с гордостью представляет список артистов, которые будут петь для вас в эти горячие июньские дни:
Три дня музыки, любви и свободы — это будет легендарно!
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