«Дикая Мята-2020»: все имена фестиваля и скидки на билеты до 1 марта!

На фото группа The Hatters.

Планируй своё легендарное лето уже сейчас!

Дикая Мята -2020» — это мини-отпуск вдали от суеты и шума города, летние ночи с самыми близкими, три ярких незабываемых дня праздника и единения. Глубокое погружение в музыку, искусство и любовь. В этом году фестиваль пройдет с 19 по 21 июня.

Фестиваль с гордостью представляет список артистов, которые будут петь для вас в эти горячие июньские дни:

Три дня музыки, любви и свободы — это будет легендарно!