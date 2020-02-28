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«Дикая Мята-2020»: все имена фестиваля и скидки на билеты до 1 марта!
На фото группа The Hatters.

«Дикая Мята-2020»: все имена фестиваля и скидки на билеты до 1 марта!

Планируй своё легендарное лето уже сейчас!

«Дикая Мята-2020» — это мини-отпуск вдали от суеты и шума города, летние ночи с самыми близкими, три ярких незабываемых дня праздника и единения. Глубокое погружение в музыку, искусство и любовь. В этом году фестиваль пройдет с 19 по 21 июня. 
 
Только до 1 марта на билеты действует лучшая цена. Успейте купить билеты для себя и своих близких!
 
Фестиваль с гордостью представляет список артистов, которые будут петь для вас в эти горячие июньские дни:
 
 
Три дня музыки, любви и свободы — это будет легендарно!
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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:25 0
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