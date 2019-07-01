«Дикая Мята – 2019»: ярко, душевно, с любовью

Фото Алексея Пирязева.

Пятый год подряд один из крупнейших музыкальных фестивалей в России прошел на тульской земле.

И пусть все три дня было дождливо и холодно, для поклонников «дикомятной» музыки 28, 29 и 30 июня останутся лучшими днями этого лета.

Около 60 000 зрителей за три дня посетили этот фестиваль.

Уже 12-й фестиваль «Дикая Мята» порадовал своих поклонников потрясающей «дикорастущей» музыкой и незабываемой атмосферой, и уже в пятый раз это легендарное событие прошло на тульской земле.

Три дня счастья, света, красоты, музыки, танцев и безграничной радости — именно так называют «Дикую Мяту» настоящие фанаты фестиваля. И никакой дождь им не помеха! Да, в этом году погода настроения не добавила, но о плохом уже все забыли — осталось лишь приятное послевкусие «дикомятного» музыкального праздника.

– «Дикорастущая» музыка мира и золотые пляжи Оки — это весьма приятное сочетание! — каждый раз говорит зрителям основатель «Дикой Мяты» Андрей Клюкин. Он и его команда готовятся к фестивалю целый год. - Все, что я вижу, слышу, читаю, пробую на вкус, так или иначе находит отражение в «Дикой Мяте», — говорит Андрей Клюкин. — Я живу фестивалем, и на данный момент у меня важнее дел нет. Любые мои эмоции проходят через призму «Дикой Мяты».

Для гостей феста организаторы устроили кемпинг, разлинованный на улицы, зоны Wi-Fi, фонтанчики с питьевой водой, большой инфоцентр, бесплатные душевые, десятки ресторанов самого разного уровня.

Формат «Мяты» – отсутствие всех форматов или, другими словами, свобода выбора. Фестиваль «Дикая Мята» представил мировых звезд, главных российских исполнителей, мощный электронный блок и даже детскую рок-сцену.

Vasiliev Groove, DaKooka, Монеточка, Caleb Hawley, Primal Scream, Нуки, Vurro, Антоха М, Тинтал, Максим Свобода, Комсомольск, Альянс, Lola Marsh, СОВА, Анна Пингина, Макс Гирко, Качевники, Dubioza Kolektiv, Нейромонах Феофан, StandUp вечеринка телеканала ТНТ4, Дельфин, Тараканы, Alai Oli The Hatters и многие-многие другие дарили зрителям своё творчество.

Но главными звездами фестиваля в этом году стали, конечно же, Баста, «Аквариум» и «Мумий Тролль».

– Мы никогда не будем следовать общим трендам, — говорит Андрей Клюкин. — Мы не будем приглашать артистов только потому, что они на вершине хайпа, или только потому, что уверенно собирают публику уже много лет кряду. Понимаете, в тот момент, когда главным становятся деньги, фестиваль теряет свою уникальность. Привлекая только популярных артистов, он превращается в общее место, теряет индивидуальность, а после этого теряет всё. Я не говорю, что нужно идти строго против общих трендов, — это так же глупо, но важно быть избирательным.

Нужно уметь не врать себе и чувствовать аудиторию. Мне кажется, мы пока справляемся…

Перед закрытием фестиваля Андрей Клюкин сказал:

– Вы, зрители, одни из хедлайнеров фестиваля. Как так получилось, что вы все приехали в дождь и холод? Огромное вам спасибо! Без вас этого фестиваля не было бы! Было холодно и мокро, но мы это сделали! Я вам даю слово, что буквально через семь дней после завершения фестиваля мы начнем готовить следующий. Мы никуда отсюда не уедем. Хотим остаться именно на этом поле, которое мы все полюбили и на котором — отпечатки ваших ног!

Валерия Быкова:

– На «Дикой Мяте» я уже в третий раз, и с каждым годом фестиваль совершенствуется. Приятно, что организаторы продолжают бороться со стихией, завозят щебень, песок, чтобы людям было максимально комфортно.

Наталья Рябцева:

– На этом фестивале я впервые, эмоции переполняют! Конечно, дождь был не в тему, но, как говорят, у фестиваля нет плохой погоды. Я приехала специально ради группы «Мумий Тролль». Илья Лагутенко — мой кумир!

Мария Мананникова:

– Этой моя третья «Дикая Мята». Фестиваль прежде всего привлекает отличной атмосферой, отсутствием алкоголя, хорошими людьми и прекрасной музыкой. Я больше всего люблю джаз, фолк и этническую музыку.

Фотогалерея первого дня и второго дня фестиваля.