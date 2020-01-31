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В Суворовском районе на пожаре погиб один человек
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

В Суворовском районе на пожаре погиб один человек

Трагедия произошла в деревне Палагино.

Утром 31 января в деревне Палагино Суворовского района загорелся частный дом. По данным МЧС, сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения 112» в 6.52, а первый из двух направленных расчетов прибыл на место всего через 4 минуты.
 
«Открытое горение ликвидировано в 07:10, имеется пострадавший. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади, дом выгорел изнутри», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
По информации Myslo, в результате пожара погиб один человек, останки которого были обнаружены во время разбора завалов. Его личность и причина пожара устанавливаются.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:11 +1
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