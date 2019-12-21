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Супруги из Тульской области выиграли в лотерею миллион рублей

Супруги из Тульской области выиграли в лотерею миллион рублей

Выигрышем победители решили поделиться с детьми, а на оставшиеся деньги освежить ремонт в квартире.

Виктор и Татьяна Кузнецовы — поклонники телелотереи. Они стараются не пропускать ни одного тиража.

Как обычно Виктор приобрел два билета для себя и супруги и стал ждать воскресенья. О подарке судьбы мужчина узнал, когда смотрел передачу.

— Я быстро зачеркнул все числа в билете. В этот момент ведущий объявил, что выиграл билет из Тульской области. Я сразу понял, что стал миллионером. Мой выигрыш — это удача, усиленная верой в победу, — делится участник.

Мужчина о таком невероятном везении сразу оповестил супругу.

— Муж приехал за мной на работу и сказал, что выиграл в лотерею. Я сначала не поверила, думала шутит, — вспоминает женщина. — А когда сама проверила билет на сайте «Столото», то сильно обрадовалась. Тут же позвонила дочерям и сообщила приятную новость.

Часть выигрыша супружеская пара поделит между детьми. Также они решили освежить ремонт в квартире.

Виктор Иванович по профессии строитель, сейчас он на пенсии. Татьяна Дмитриевна – медицинский сотрудник. Любящие бабушка и дедушка посвящают много времени внукам. Когда вся семья собирается за обеденным столом, хозяйка дома угощает домочадцев своим фирменным блюдом – подает ароматные щи.

Информация предоставлена пресс-службой «Столото».

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