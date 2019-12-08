Выставка «Как звучит книга» приглашает прокатиться на метле Гарри, сыграть в крокет и увидеть розу Маленького принца

– Прежде чем начать готовить выставку, мы провели открытое голосование, которое и определило, какие же книги станут основой. Абсолютное большинство участников высказались, что их самой любимой книгой является «Волшебник изумрудного города».

Далее началась работа по подготовке самой экспозиции. Выставка – это пространство для визуального восприятия, поэтому в ней мы использовали более 50 иллюстраций к произведениям. Но только лишь картинки недостаточно для полного восприятия книги, поэтому мы добавили различные звуковые эффекты. В первой части экспозиции с помощью специальных устройств дети могут воспроизвести звук грома, льющейся воды, хруста снега и ветра. Кроме этого, в центральной части, рассказывающей о каждой конкретной книге, можно нажать на кнопочку и послушать основные звуки, которые ассоциируются у многих именно с этими персонажами. Например, звук печатной машинки – на ней муми-папа пишет свои мемуары, мурчание чеширского кота или крик совы Букли Гарри Поттера.

Специально для этой выставки были изготовлены деревянные экспонаты, с которыми можно взаимодействовать и играть. Вся выставка тактильна.

Мы намеренно не использовали мультимедийные установки, за исключением звука, чтобы человек визуально отдохнул. Люди очень перегружены визуальным контентом, и, чтобы слышать голос автора, наверное, стоит тренировать в себе это умение.