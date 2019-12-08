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Выставка «Как звучит книга» приглашает прокатиться на метле Гарри, сыграть в крокет и увидеть розу Маленького принца

Выставка «Как звучит книга» приглашает прокатиться на метле Гарри, сыграть в крокет и увидеть розу Маленького принца

Детская выставка открылась в Туле в зале временных экспозиций Музея станка творческого индустриального кластера «Октава».

Выставка посвящена многогранной взаимосвязи звука и литературы. Куратором ее стал Государственный литературный музей.

Заместитель директора по развитию Государственного литературного музея Ксения Белькевич:

Ксения Белькевич

– Прежде чем начать готовить выставку, мы провели открытое голосование, которое и определило, какие же книги станут основой. Абсолютное большинство участников высказались, что их самой любимой книгой является «Волшебник изумрудного города». 

Далее началась работа по подготовке самой экспозиции. Выставка – это пространство для визуального восприятия, поэтому в ней мы использовали более 50 иллюстраций к произведениям. Но только лишь картинки недостаточно для полного восприятия книги, поэтому мы добавили различные звуковые эффекты. В первой части экспозиции с помощью специальных устройств дети могут воспроизвести звук грома, льющейся воды, хруста снега и ветра. Кроме этого, в центральной части, рассказывающей о каждой конкретной книге, можно нажать на кнопочку и послушать основные звуки, которые ассоциируются у многих именно с этими персонажами. Например, звук печатной машинки – на ней муми-папа пишет свои мемуары, мурчание чеширского кота или крик совы Букли Гарри Поттера. 

Специально для этой выставки были изготовлены деревянные экспонаты, с которыми можно взаимодействовать и играть. Вся выставка тактильна.

Мы намеренно не использовали мультимедийные установки, за исключением звука, чтобы человек визуально отдохнул. Люди очень перегружены визуальным контентом, и, чтобы слышать голос автора, наверное, стоит тренировать в себе это умение. 

 

Директор Музея станка Евгения Бабакаева:

Евгения Бабакаева

– Выставка объединяет в себе несколько стримов «Октавы»: звук, книги, игры, интерактивность и, конечно, детей. Мы хотим, чтобы они приходили, играли на интерактивной экспозиции, представляли себя в роли звукорежиссера книги. Мы специально делали выставку к Новому году, чтобы дети могли посетить ее на каникулах. Например, погулять по городу, покататься на коньках на площади, а потом прийти к нам и окунуться в волшебный сказочный мир книги.

«Как звучит книга» — не просто экспозиция, а исследование звуковых эффектов и литературных впечатлений, природы звука и эмоций, личных воспоминаний и идей любимых писателей.  

В центре интерактивной выставки пять произведений, которые победили в открытом голосовании среди туляков. Именно их большинство жителей назвали любимыми произведениями:

  • Александр Волков, «Волшебник Изумрудного города»
  • Джоан Роулинг, серия книг о Гарри Поттере
  • Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»
  • Льюис Кэрролл, «Приключение Алисы в стране Чудес»
  • Туве Янссон, серия книг о Муми-троллях

Важная часть выставки посвящена литературным воспоминаниям туляков: любимым детским книгам, игрушкам, пластинкам. Представленная в этой части экспозиция не окончательная, любой посетитель сможет ее дополнить при желании своими экспонатами.

В качестве них может быть любая вещь, связанная с литературой и чтением. Подушка, на которой читали, пластинка с любимыми сказками, фигурки персонажей или сама книга – неважно, главное, чтобы у каждой вещи была история, связанная с тематикой выставки.

После окончания выставки все предметы будут возвращены владельцам.

Приходите всей семьей, интересно будет всем, не только малышам, но и взрослым!

Выставка будет работать ежедневно с 12:00 до 21:00. Вход бесплатный.

Галерея
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
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